Nevedno, či farníčke Veronike to napadlo len preto, že momentálne beží v istej televízii repríza talianskeho kriminálneho seriálu Chobotnica o boji komisára Corrada Cattaniho proti sicílskej mafii, alebo si to uvedomila hneď potom, keď fešného duchovného videla prvýkrát.

Fanúšičky šaleli

To, že sa taliansky herec a režisér Michele Placido, ktorý si v seriáli La piovra (originálny názov seriálu z taliančiny - pozn. red.) zahral hlavnú úlohu, páčil svojim fanúšičkám, je pochopitelné. Michele patril svojho času medzi najkrajších mužov svetového šoubiznisu. Aj v súčasnosti, napriek veku 76 rokov, vyzerá veľmi dobre.

"Kázeň" komisára Cattaniho

Kontaktovali sme kňaza, či mu už niekto povedal o podobnosti s Placidom. Vôbec nebol nadšený, že by sa o ňom malo písať v takýchto súvislostiach. "Keď si to ľudia povedia medzi sebou, to je iné, ako keď sa to uverejní. Sú aj dôležitejšie veci v živote," neodpustil si stručné mravné ponaučenie usmievavý riaditeľ Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy a správca Diecézneho centra mládeže Archa v Bojničkách. Či sa veriaca so svojím postrehom podelila aj s niekým iným z miestnych farníkov, nechcela povedať. So smiechom však poznamenala. "Keď káže, stále mám pocit, ako keby sa nám prihováral komisár Corrado Cattani," uzavrela so smiechom.