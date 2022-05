Jedna z najžiadanejších šéfkuchárok, legenda svetovej gastronómie - prvá a doposiaľ jediná víťazka najprestížnejšej svetovej súťaže Bocuse d´Or Lea Linster varila pod Tatrami ikonické jedlá svojej kariéry. Luxemburčanka, ktorá je už 35 rokov za sebou držiteľkou michelinskej hviezdy pripravila v historickej časti Popradu, v Spišskej Sobote, pripravila menu, do ktorého zakomponovala aj jednu výnimočnú slovenskú surovinu. Spolu s tamojšou kuchárkou Zuzanou Sisákovou, ktorá je už päť rokov jediná dámska zástupkyňa v elitnom výbere najstaršieho i najrešpektovanejšieho gastronomického hodnotenia 20 TREND Top šéfkuchárov Slovenska.

Lea Linster okrem svojej tradičnej jahňaciny, jemného plátku veľmi šťavnatého lososa, krémovej polievky s opraženými kúskami karfiolu pripravila aj nevšednú pochúťku typu pannacotta či créme brulée s vrstvou chrumkavého karamelu na vrchu. Michelinská kuchárka Lea však na jeho prípravu použila slovenskú surovinu, ktorá všetkých prekvapila. "Je famózna," chválila našu výnimočnú potravinu. Čo to bolo? Čítajte v popise fotky v GALÉRII. "Som na Slovensku prvý raz, ale našla som tu veľa skvelých ľudí, dobré potraviny a zaujímavú kuchyňui,“ dodala autorka viac ako desiatky kuchárskych kníh. "A veľmi milujem vašu minerálnu vodu," skonštatovala.

A aké jedlo jej u nás najviac chutilo? "Kotlíkový guláš od Zuzany," vyhŕkla bez rozmýšľania. Podľa nej sa v tomto jedle dokonale spojili chute a jej slovenská kamarátka a kuchárka správne odhadla pomer surovín a množstva soli. "Doteraz som guláš neobľubovala. Ale Zuzana má materinský spôsob jeho prípravy a veľmi mi chutil. Je presne taký, aký má byť," vysvetlila jedna z najpopulárnejších šéfkuchárok v dejinách nemecky hovoriacich televízií. Má veľmi rada svoje jahňa, ktoré pripravuje polovicu svojej kariéry. "Vážim si jedlo z dobrých ingrediencií. Všimla som si, že Slováci majú veľmi radi mäso, no máte veľmi kvalitnú zeleniu," zasmiala sa. V jej krajine majú jedlo, ktoré si varia, keď sú smutní: "Sú to jedlá z knedlového cesta. No a potom sme veľmi radi, keď sme smutní, lebo si môžeme variť tieto pochúťky."

K vareniu priviedli Leu jej rodičia. V ich rodine sa podnikanie v gastronómii ťahá niekoľkými generáciami. "Môj otec ma naučil, ako správne žiť svoj život a mama ma zasvätila do tajov správneho solenia," zamyslela sa. Jej rodina mala hostinec v povojnových časoch. "Milovala som pohreby v našej dedine. Bolo mi ľúto, že sme niekoho stratili, ale vždy som sa tešila, lebo sa potom organizoval kar a prišlo k nám veľa ľudí a celá obec sa zišla," zavtipkovala.

Lea veľmi rada varí so svojimi deťmi. Svojho syna naučila variť už v útlom detstve. A čo mal najradšej? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Fakty o Ley Linster:

prvá a doposiaľ jediná dámska víťazka najrešpektovanejšej kuchárskej súťaže sveta Bocuse d´Or;

Lea Linster Restaurant je už 35 rokov kontinuálne držiteľkou Michelinovej hviezdy;

je autorkou 15 kuchárskych kníh a jednej autobiografickej;

je jednou z najpopulárnejších šéfkuchárok v dejinách nemecky hovoriacich televíznych staníc;

je pravdepodobne jediná šéfkuchárka, ktorej bola vydaná poštová známka.



Súťažné úspechy

1983 Grand Prix Mandarine Napoléon

1987 Michelinská hviezda

1987 Maître cuisinier of Luxembour

1989 Bocuse d‘Or