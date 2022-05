Úspešný boxerista Peter Kosar (†45) z Michaloviec zomrel koncom júla 2019 po rane nožom priamo do srdca. Policajti tri dni na to obvinili z vraždy jeho manželku Zuzanu (45). Skončila vo väzbe, no nepáčilo sa jej to a tak podala ústavnú sťažnosť.

Jej proces je krátko pred rozhodnutím o jej vine či nevine. No košický okresný súd ju musel prepustiť na slobodu. Podľa Ústavného súdu SR totiž dostatočne neskúmal spôsoby náhrady jej väzby. Takto, podľa nášho zdroja, rozhodol bez naštudovania spisu, iba po stanovisku krajského súdu. Iba pripomíname, že jej hrozí 20 až 25-ročné väzenie alebo doživotie.

A tak sa obžalovaná po takmer troch rokoch dostala spoza väzenských múrov. Aj s elektronickým náramkom a povinnosťou hlásiť sa u probačného úradníka a množstvom zákazov. Po jej prepustení bolo ďalšie pojednávanie o obžalobe stanovené na 3. mája.

No na súde ju čakali márne. Sudca a dvaja prísediaci, asistentka sudcu, technická asistentka, prokurátor, obhajca i poškodená prišli zbytočne. Súd sa konať nemohol, sudca takmer hodinu čakal na stanovisko probačnej úradníčky z Michaloviec. Obhajca totiž netušil, kde sa jeho klientka nachádza. "Dnes ráno o 6.51 h. mi oznámila, že sa nemôže pojednávania zúčastniť," vysvetľoval sudcovi. Dodal, že súhlas na konanie v jej neprítomnosti nemá.

Predseda senátu sa napokon od probačných úradníkov dozvedel, že elektronický náramok nasadený z brutálnej vraždy obžalovanej Zuzane zaznamenáva jej pohyb na adrese, kde má ambulanciu všeobecná lekárka. Sudca však skonštatoval, že choroba nie je dôvodom na neúčasť na vopred nariadenom pojednávaní a ospravedlnenie prichádza do úvahy iba pri hospitalizácii, v život ohrozujúcom stave alebo nákaze infekčnou chorobou.

Na esemesku zaslanú obhajcom v súdnej sieni obžalovaná obratom odpísala, na akej ulici v Michalovciach sa nachádza. Sudca obhajcovi povedal: "Budem potrebovať lekársku správu, ktorá riadne ospravedlní je neprítomnosť."

Na toto rázne zareagoval prokurátor a žiadal zapísať do zápisnice jeho návrh. Ten sa Zuzane páčiť nebude. Čo požaduje si prečítajte v popise fotky v GALÉRII TU. Súd pojednávanie odročil na júl.

Mama zavraždeného Jana Kosarová (72) nad celým iba neveriacky krútila hlavou. Pri rozhodnutí o prepustení Zuzany na slobodu totiž predpokladala, že bude robiť obštrukcie a súd sa bude naťahovať. "Na obhajcovu esemesku reagovala ihneď, takže v život ohrozujúcom stave zrejme nie je. Ja chodím o paličke, mám svoj vek a pricestovala som na autobuse," zareagovala znechutene žena, ktorá sa stará o polosirotu Mateja (12).

Podľa obžaloby Zuzana bodla Petra ostrým predmetom rovno do srdca vo chvíli, keď spal. Urobila tak v byte, ktorý si jej muž prenajal, keďže boli v rozvodovom konaní, no nanovo sa dávali dokopy a tak s k nemu prisťahovala. Po skutku ho mala zamknúť v izbe, z bytu odísť a zamknúť aj vchodové bezpečnostné dvere.

On si pomoc privolal sám: "Potrebujem pomoc, pichla ma žena," vravel operátorovi na linke 112. Najprv však musel rozbiť sklenenú výplň dverí v izbe, aby sa dostal k mobilu. Do bytu sa vedeli hasiči dostať iba cez okno. Policajtovi, ktorý tak ako hasič vošiel do bytu po rebríku, Peter, držiac si handru na zakrvavenej hrudi, povedal, že ho pichla žena. Privolaní záchranári ho previezli do nemocnice, no tam na šok z vykrvácania zomrel. Zuzana vinu odmieta.

Podľa psychiatra Svetozára Drobu a psychologičky Dagmar Dočolomanskej má Zuzana poruchu osobnosti a bola drogovo závislá. Pri hodnotení jej povahových čŕt žiadne pozitívum nenašli: "Bolo u nej zistené škodlivé užívanie viacerých návykových latok, v čase prípadného spáchania skutku bola pod verifikovaným vplyvom viacerých psychotropných látok, jej rozpoznávacie a ovládacie schopnosti boli zachované,"uviedol Droba s tým, že toxikologické zistenia hovoria o alkohole, matamfetamíne, amfetamíne, diazepíne či benzodiazepíne.

