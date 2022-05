Pri zrážke dvoch áut chlapca náraz vymrštil, jeho telo letelo šesť metrov. Zomrel okamžite, pomôcť mu už nedokázali ani privolaní záchranári. "Ležal šesť metrov od auta," povedal nám trasúc sa užialený brat zosnulého Michal (26). O nešťaští sa dozvedel od svojej mamky, ktorej to prišli oznámiť policajti. "Je na tom zle, veľmi ťažko to znáša, rovnako ako aj my ostatní," dodal Michal, ktorý po smutnej správe ihneď nasadol aj s otcom do auta a pricestovali domov z práce v Čechách. Skon brata ho veľmi zasiahol. "Bol to zlatý chlapec, mal rád šport, plánoval sa venovať florbalu aj futbalu," dodal. Podľa neho sa bol Mário previezť s kamarátom, ktorý si auto požičal od kamaráta pracujúceho pre donáškovú službu jedál. O jazde smrti Máriov brat Michal zlomeným hlasom povedal: "Podľa toho, čo som sa dozvedel, to mala byť posledná donáška."

Nebohý Mário navštevoval posledný rok základnej školy a plánoval pokračovať na učilišti zameranom na podnikanie, podal si prihlášku na stavebný odbor. "Nastúpil k nám do štvrtého ročníka, v tomto roku mal ukončiť dochádzku. Bol šikovný športovec, hrával za školu florbal," povedal zarmútene zástupca riaditeľa školy Martin Šuhaj.

Školákovi po tragédii vytvorili pedagógovia na chodbe Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Lipanoch pietne miesto. Na stolíku zahalenom čiernym plátnom horí v lampáši sviečka, navôkol sú rozložené papieriky v tvare srdca a perá. Jeho kamaráti a spolužiaci mu na srdcia píšu dojímavé odkazy. Z nich cítiť, že bol medzi nimi obľúbený. Prečítajte si ich v GALÉRII.

Auto smrti - Opel Corsa šoféroval iba 18-ročný vodič Michal. Ten po prejdení ľavotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. "Následkom zrážky utrpel jeden účastník nehody zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší dvaja účastníci boli zranení ťažko a dvaja utrpeli ľahké zranenia," informovala hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová. Na mieste zasahovali až tri posádky zdravotníckych záchranárov, ošetrili a do nemocnice previezli ďalšie štyri osoby.

Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia spáchaný v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. No a po pár dňoch vyšlo najavo šokujúce tajomstvo mladého vodiča Michala (18). Aké? Dozviete sa na ďalšej strane >>>