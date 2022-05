Radko mal EXEKÚCIU pre exmanželkin dlh na mobile: TERAZ absurdita habania majetku POKRAČUJE! ×

Exekuovať majetok pre dlh, ktorý vytvoril jeden z bývalých manželov po rozvode, zákon nepovoľuje. A predsa sa to deje! Príkladom je Radko Hanák zo Stropkova. Najprv mu chcel exekútor predať nový rodinný dom pre 9-tisícový dlh na mobile jeho exmanželky. Teraz dlhuje banke a jeho exmanželovi chce exekútor predať pozemok. Bol by to dobrý vtip, keby to nebola realita!