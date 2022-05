Významné životné jubileum oslavuje v týchto dňoch jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek Kveta Stražanová (80). Na divadelných doskách strávila vyše 60 rokov a patrila k najvýraznejším osobnostiam mimobratislavského divadelníctva. Viac ako štyri desaťročia bola partnerkou skvelého herca Jozefa Stražana, ktorý vlani zomrel. Prezradila nám, aké šťastné chvíle v súčasnosti zažíva a prečo je jej ľúto, že sa toho jej milovaný muž nedožil. A do neba mu poslala srdcervúci odkaz!

Legendárna herecká dvojica Kveta a Jozef Stražanovci desaťročia zabávali svojich divákov a poslucháčov. Tí ich milovali nielen pre ich herecké majstrovstvo, ale aj ľudskosť, milotu a veselosť. Žiaľ, Jožo Stražan (†77) vlani v marci zomrel po ťažke chorobe. Nedožil sa významného životného jubilea jeho milovanej Kvetinky, ako svoju manželku volal. Manželia si boli navzájom skvelí parťáci, Jožo svoju ženu denne zahŕňal komplimenty a vyznaniami lásky. A tak je pre vynikajúcu herečku teraz veľmi ťažké zvyknúť si na život bez neho. No našťastie má v živote novú lásku a v súčasnosti s ňou trávi krásne chvíle v Španielsku. Viac sa dozviete v popise fotky v GALÉRII.

Zaujímavé je, že muž našej poprednej hereckej osobnosti mal dátum narodenie o deň neskôr. "Ja som ročník 1942, on bol o rok mladší. Vždy desiateho mája mi doniesol nejaký darček a povedal: Kvetinko, dneska si odo mňa o dva roky staršia. Chýba mi tento jeho vtip," vyznala sa nám hurónskym smiechom. No vzápätí vážnym hlasom a cez slzy dodala: "Veľmi mi tu chýba. To sa ani nedá vypovedať ako!" Ďalšiu vtipnú spomienku na jej manžela si prečítajte TU.

Kvetka žije časť roka v Španielsku a časť v Prešove v byte, kde spolu žili so svojim zosnulým manželom. "Mne je tam veľmi dobre a zároveň strašne smutno. Otvorím skrine, dotýkam sa jeho vecí a spomínam. V Prešove stretávam veľa známych, pristavím sa, porozprávam sa. Darmo, starý strom nepresadíš," zamyslela sa. Absolútny pokoj však nevie nájsť nikde, keďže s manželom boli jeden pre druhého nielen bezvýhradnou láskou, ale aj oporou: "Vidím ho stále sedieť oproti sebe v kuchyni a počujem ho, ako mi vraví: Ty tak strašne dobre vyzeráš! Mám ťa rád! Bože, ako dobre si navarila!"

Keď si však spomenie na svojho Jožka, smútok často rozoženú spomienky na mnoho vtipných chvíľ, ktoré s ním prežila. "Bol to veselý človek. Boli sme spolu doma aj v práci. Stále spolu, manželia sme boli 43 rokov." Pred pár dňami jej poslal jej Jožo znamenie zhora, ktoré vyvoláva zimomriavky. O čo išlo? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

Ako čerstvá osemdesiatnička sa cíti dobre, svoj vek vôbec nevníma: "Kým nevezmem do rúk občiansky preukaz, tak si svoj vek ani neuvedomujem a ani sa o to nezaujímam. Vraví sa, že kto chce dlho žiť, musí zostárnuť. Prichádzajú občas také komplikácie, že nevládzem veľa chodiť do schodov, ale inak som rada, že môžem byť platná svojej dcére a pomôcť jej s deťmi."

Jozef Stražan zomrel vlani 10. marca po dlhej a ťažkej chorobe. S milovanou Kvetou sa lúčil piesňou Už mi není lásko 20 let od Jiřího Zmožka. A takto na neho krátko po obrade zaspomínala:

Kvetka si na svojho zosnulého muža spomenie každý deň. "Môj najdrahší najmilovanejší muž, drahý môj Jožko! Veľmi mi chýbaš. Tvoje pohladenie, Tvoje slovíčka: Oj, ty tak dobre vyzeráš! A aby sme sa zasmiali, doložil si: Ts, a pritom taká stará baba," vyznala sa nedávno a pridala vyrehotané smajlíky. "Nikto si nevie predstaviť tú veľkú lásku! My sme sa ani nehádali. Alebo také, že by sme sa nerozprávali, to bola neexistná vec," dodala.

V novembri, v čase spomienky na zosnulých, pridala aj jedno bolestivé vyznanie. Jej slová trhajú srdce a sú dôkazom, aká veľká láska medzi nimi panovala a aké je jej srdce ubolené. Prečítajte si ho v popise fotky v GALÉRII tu.

O hereckej kariére Kvety Stražanovej:

Začínala v spevohre prešovského Divadla Jonáša Záborského ako 17-ročná v roku 1959 spevohernými postavami, kde upútala na seba pozornosť nielen pôsobivým dievčenským zjavom a temperamentom, ale i schopnosťou dramatického precítenia i vyjadrenia divadelných situácií javiskových postáv. "Z jej počiatočného obdobia boli výrazné postavy ako Júlia (Romeo a Júlia, 1964), či Helena (Sen noci svätojánskej, 1963). Neskôr sa jej herectvo ešte viac diferencovalo a rozvrstvovalo a z naivných a nevinných dievčenských hrdiniek postupne prirodzene prechádzala k vyspelejším ženským charakterom. A to ako v komediálnom, tak aj výsostne dramatickom žánri," napísal o nej na sociálnej sieti Divadelný ústav (DÚ), ktorý informácie čerpal z Encyklopédie dramatických umení Slovenska SAV.

Podľa DÚ v komediálnych postavách K. Stražanová pri ich tvorbe čerpala zo svojho prirodzeného temperamentu a živelnosti a dáva dôraz na zmysel a pointu replík a situácií. Svoju hereckú všestrannosť využila aj na poli muzikálu na domovskom DJZ, či už to bola Katarína (Starci na chmeli, 2003) alebo Mária Terézia (Mária Antoinetta, 2009). Jozef Stražan bol aj jej herecký partner a vravievala o ňom, že s ním hrá najradšej. Je nositeľkou titulu zaslúžilá umelkyňa, ktorý dostala v roku 1989. Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy jej v roku 2003 udelil prezident Slovenskej republiky.