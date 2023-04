Zelený dvor bol v minulosti nádhernou zónou oddychu a relaxu Košičanov, ktorých lákalo záhradníčenie. Časy sa menili a pôvodných majiteľov prinútili tieto opustiť neprispôsobiví, ktorí postupne obsadili lokalitu pri diaľničnom privádzači od Prešova a nasťahovali sa do opustených chatiek.

Niekoľkí jednotlivci, ktorí verili, že tam budú môcť nejakým spôsobom fungovať a relaxovať, veľmi skoro pochopili, že to nie je možné.

Predať? Prenajať?

Krik, hluk, bitky, neporiadok, odpadky, smrad a hlavne krádeže toho, čo sa na záhonoch, v skleníkoch a na stromoch urodilo ich napokon presvedčilo, že je lepšie odísť a nehnuteľnosť buď predať za smiešnu cenu alebo ju "prenajať" za minimálne nájomné rodinám, z ktorých mnohé privandrovali do Košíc ani nevedno odkiaľ.

Mašličkovo každodenné...

Rovnaký pohľad sa naskytne vodičom aj pri vjazde či výjazde do/z metropoly východu v smere od/do Rožňavy. Tam hyzdí prostredie nelegálna osada Mašličkovo, kam sa presťahovali obyvatelia z Lunika IX, ktorým v uplynulých rokoch postupne zbúrali "vybývané" bytovky.

Pohľad z "oblakov"

Problém, ktorý sme v krátkosti popísali si všimol Maroš Kiš-Bodnár, ktorý v uplynulých dňoch pridal zábery z problematických lokalít nachádzajúcich sa na území metropoly východu. Fotografie pre slušného človeka nepredstaviteľného bordelu sa vďaka autorovi objavili v skupine Košice - kuriozity a absurdity. Komentujúci neskrývali nespokojnosť.

Tour de Mašličkovo

Video, ktoré uverejnil na sociálnej sieti košický poslanec a bývalý starosta Pereša Jozef Karabin, tiež mnohé napovedá. Okomentoval to slovami: "Moja dnešná prechádzka po osade Mašličkovo pri Luníku IX v Košiciach. Je to miesto, ktoré vidia regionálni politici, aktuálna vláda, kadejakí splnomocnenci pre také či onaké práva len pred VOĽBAMI. A je úplne jedno pred akými. Základom je foťák, falošný úsmev (selfie na FB je dôležité), novinári, ochránka (mestskí či štátni policajti) a ústa plné prázdnych rečí. Myslím, že keď sa upratoval Lunik IX pred návštevou pápeža, tak Mašličkovo obišlo upratovanie poriadne veľkým oblúkom. Odpad rôzneho druhu, blato, výkaly, smrad, voľne pobehujúce psy a mačky, na obydliach namaľované čísla - aj to je realita v 21. storočí..."

