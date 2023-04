Nechutné videá šokovali tak verejnosť, ako aj rybárov. Partia chlapov si pri rybačke zvolila krutý spôsob zábavy. Na videu je vidieť, ako jeden z nich najskôr jedlom priláka labuť bližšie k brehu, potom ju zdrapí za krk a vytiahne z vody. Jeho kumpáni sa na tom mimoriadne zabávajú a keď vták začne syčať (takto prejavuje svoju nespokojnosť - pozn. red.), ozve sa: "Zle ti došlo? Daj si pivo!" Na to druhý chytí labuť za krk, otvorí jej zobák a leje doň pivo z plechovky. Ešte predtým, ako vystresovaného vtáka pustia, napodobňujú s ním sex. V ďalšom videu sa jeden z nich hrá na futbalistu, pričom chytí do ruky kapra, vyhodí ho do vzduchu a odkopne smerom k vode.

Odporné videá za posledné dni vzhliadli státisíce ľudí, ktorým osud bezbranných tvorov nebol ľahostajný. Aj vďaka tomu sa podarilo vypátrať necitlivú osobu, ktorá ako sa zdá, nie je žiadne neviniatko. V rybárskych kruhoch je Ján známy údajne ako pytliak a viacerí rybári majú na neho ťažké srdce. V marci dokonca riešili jeho nelegálny predaj veľkých kaprov do susedného Maďarska.

Z komentárov, ktoré zaplavili sociálnu sieť vyplynulo, že muž nemá žiadnu stálu prácu, živí sa len pytliactvom a často prebýva v polorozpadnutej chatke na brehu Dunaja.

Podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza, bol vraj za týranie zvierat aj vo väzení. Jána sa podarilo identifikovať aj vďaka množstvu zdieľaní, ktoré poburujúce videá mali na sociálnej sieti. Jeden z členov rybárskej stráže v Bratislave už podal trestné oznámenie na enviropolíciu. „Môžeme potvrdiť, že totožnosť osoby na videu je nám známa a rovnako je zrejmé, že zverejnené konanie je v rozpore s viacerými právnymi predpismi. V súčasnosti preverujeme všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa obrazového záznamu,“ uviedla polícia.

