Reichel po vypočutí si našej otázky, rázne odmietol stretnutie s tým, že určite sa nebude k tomu vyjadrovať, pričom však nepotvrdil, ale ani nevyvrátil informáciu od nášho zdroja. Po dvoch dňoch nás prekvapil telefonát, ale nie od Milana... Volal nám jeho právnik, že ak náš záujem trvá, tak sa môžeme s jeho klientom porozprávať. Súhlasili sme. V dohodnutý deň nás Popradčan vyzdvihol na určenom mieste a odviezol do svojho veľkorysého luxusného domu.

Lakatoška i Majtanka

Hneď v úvode bez okolkov povedal. „Je to pravda, už nie som otcom dcéry Karin Majtánovej.“ Zarazilo nás slovíčko už. „Vysvetlím, ale musím najprv spomenúť všetko, čo k tomu viedlo. S Karin sme sa zoznámili v roku 1993 na jednej akcii v Poprade, ktorú organizoval môj známy. Ten si na ňu okrem iných hostí pozval aj missky medzi, ktorými boli aj Silvia Laktošová a Karin. Hostia boli ubytovaní v mojom hoteli, ale módna prehliadka sa konala v inom," začal svoje rozprávanie.

Vyžiadala si Milana

Hlavný organizátor mu neskôr zavolal a povedal, že jedna zo žien sa ho pýtala na vysokého, dlhovlasého a opáleného športovca, ktorého stretáva kdekade v hoteli (ten popis si muž okamžite spojil s Reichelom - pozn. red.). Pýtala sa ho či by nevedel zariadiť, aby ten muž prišiel na galavečer. "Netušil som o koho ide, ale išiel som tam,“ loví v pamäti spomienky staré 30 rokov. So smiechom poznamená: „Hneď prvý večer sme spojili príjemné s užitočným a ostali sme v kontakte. Neskôr som dostal ponuku na nakrúcanie reklamy na tuniskom ostrove Džerba, kam šla so mnou aj Karin. Po návrate mi zakrátko oznámila, že je tehotná. Nebolo to plánované, ale stalo sa. O potrate neuvažovala,“ tvrdí Popradčan, ktorý bol už v tom čase dva roky ženatý s Taliankou Annou, ktorá žila s ním na Slovensku a mali spolu dvojročného syna Graziana.

Dvojitý život

Reichel sa svojej zákonitej nepochválil s milostným románikom, ale ani so sladkým tajomstvom, ktoré z neho vzišlo. Našli sa však ľudia, ktorí jej to neskôr prezradili. On to vtedy nikdy priamo nepotvrdil, keďže neplánoval sa rozviesť. "Anna sa napriek tomu stretla s Karin, ktorá krátko po našom zoznámení prerušila štúdium a presídlila do Popradu, kde som jej zabezpečil kompletne zariadený byt, auto a keďže Kajka, ktorá sa narodila v roku 1995 prišla na svet predčasne a mala pomerne vážne zdravotné problémy pri dieťati sa striedali dve pestúnky. Napriek tomu, že ako misska si vedela zarobiť a bola sebestačná, každý mesiac som jej dobrovoľne dával „vreckové“ 12-15 tisíc korún,“ prezradí zaujímavé podrobnosti s dodatkom, že debata medzi sokyňami pri ich osobnom stretnutí prebehla v štýle, že jedna tú druhú vyzývala, aby odišla.

