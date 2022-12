Neurológ Ivan Rektor, klinický neurofiológ, pôsobí od roku 2007 v Stredoeurópskom technologickom inštitúte ako vedúci výskumnej skupiny Molekulárne a funkčné zobrazovanie. Skúma mozog a ľudskú myseľ. O tri roky neskôr sa stal členom Americkej neurologickej asociácie ako prvý český vedec. Zisťuje, ako vplýva hudba na mozog, no venuje sa aj vplyvu dlhodobého stresu na mozog.

Viac foto, aj zo súkromia, v GALÉRII tu >>>

V rozhovore sa dozviete:

Ako si spomína na detstvo v Levoči

Prečo sa stal lekárom

Prečo sa dal na výskum mozgu

Ako vplýva hudba na mozog

Ako vplýva na mozog stres z holokaustu a vojny

Či sa negatívne účinky stresu prejavil aj na potomkoch tých, ktorí prežili vojnu

Ste rodákom z Levoče, ako často chodievate na východ Slovenska?

Často, asi 3x za rok. Už 23 rokov tam spoluorganizujem každé dva roky neuropsychiatrické sympózium, spolu s primárom Dvorákom, ktorý teraz vedie neurológiu v Spišskej Novej Vsi. Prednášajú tam neurológovia a psychiatri zo Slovenska aj Čiech. Môj otec bol v Levoči primárom neuropsychiatrie, kým sa nerozdelila na psychiatriu a neurológiu, potom viedol psychiatriu. V Levoči sme reštituovali náš dom na námestí, tak sa o neho starám. Veľmi mi v tom pomáhajú Levočania. Mám tam priateľov, hlavne lekárov, ale nielen lekárov. Žil som v rôznych mestách, aj v Paríži, ale Levoča a Brno sú moje mestá, tam som doma.

Aké máte spomienky na detstvo?

Mal som v Levoči veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom som sa kamarátil. Ale to v tej dobe nebola žiadna výnimka. Dá sa povedať, že Levoča, asi aj celé východné Slovensko, bolo vtedy skôr dosť drsné. Niekedy sme sa aj pobili, stále mám od tej doby zlomený nos, keď som sa pobil so synom lekárnika. Keď som sa ako pätnásťročný presťahoval do Brna, prihlásil som sa do kurzu jiu jitsu. S prekvapením som zistil, že to tam potrebovať nebudem.

Čo ovplyvnilo Vaše profesijné smerovanie?

Váhal som medzi históriu a medicínou. Levoča je krásne historické mesto, mal som vzťah k histórii a umeniu, ale uvedomil som si, že v dobe socializmu história nie je práve slobodný odbor. Tak som išiel študovať medicínu.

Kde začal Ivan Rektor svoju vedeckú kariéru? Neuveríte! Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Prečo ste sa začali venovať výskumu mozgu?

Po promócii som nastúpil na interné oddelenie v Uherskom Hradišti. Preložili ma na neurológiu, zastupoval som lekárku, ktorá išla na operáciu. A naraz som zistil, že neurológia ma veľmi baví. Hlavne neurológia zameraná na mozog. Sme takí, aký je náš mozog. V posledných rokoch došlo k veľkému rozvoju vedy, o mozgu zisťujeme nové a nové informácie, ale stále nevieme všetko. Výskum centrálneho nervového systému je veľmi, veľmi zaujímavý, je tam stále čo bádať.