Slavomír Surový z Brezna v divokých 90. rokoch patril do skupiny černákovcov a bos Mikuláš Černák ho označil za svojho štartéra, ktorý skúšal, či pod jeho autom nie je nálož. Bol korunným svedkom v procese, v ktorom šéfa mafie usvedčoval z vrážd a aj preto ho odsúdili na doživotie. Častovali sa rôznymi urážkami. Surový o bosovi tvrdil, že zabil viac ľudí ako rakovina. Ten ho na oplátku zosmiešňoval tým, že bral mŕtvolám zlato a nosil botasky po zavraždenom poľskom podnikateľovi Grzgregorzovi Szymanekovi.

Prešovský súd Surového v roku 2011 právoplatne odsúdil na 15-ročné väzenie s najprísnejším stupňom stráženia vo veci vraždy Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba - brata nebohého bosa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba z roku 1997. Nástupu do basy sa vyhýbal, policajti ho lapili na oslave jeho narodenín v popradskom hoteli Gerlach, ktorý patrí ďalšiemu bývalému černákovcovi Milanovi Reichelovi.

Pred dvomi rokmi požiadal Surový o obnovu konania, v jeho prospech svedčil pred rokom aj jeho bývalý bos Černák. Po desiatich rokoch sa dostal na slobodu a je odhodlaný dosiahnuť zrušenie odsudzujúceho rozsudku.

V exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil:

aký má vzťah s Černákom

prečo sa ho báli ako Lucifera

čo si myslí o ľuďoch blízkych Černákovi

ako sa zmenil svet počas jeho uväznenia

ako vnímal svoje odsúdenie

ako chce dokázať svoju nevinu

aký odkaz mu poslal Milan Lučanský pred svojim zadržaním

koho varuje pred pekelnými bránami

či nosil zlato po mŕtvych a botasky po zavraždenom milionárovi Szymanekovi

ako sa dostal k černákovcom

Ako sa zmenil svet vo vašom ponímaní v priebehu 10 rokov ako ste boli vo výkone trestu?

- Nepríde mi to také, že by sa za ten čas niečo zásadné zmenilo, ja som sa vrátil k rodine, čiže do mne známeho prostredia, vnímam akurát fakt, ako mi vyrástli deti a to, že kvôli vykonštruovanému obvineniu som ich nevidel vyrastať. Nič iné ma netrápi, ani nezaujíma.

Čo všetko vás prekvapilo po prepustení?

- Neprekvapilo ma nič, akurát, že kopec známych a členov rodiny som, žiaľ, nestihol živých.

Ako sa zmenilo mesto kde bývate?

- Pribudlo veľa obchodov a jednosmeriek.

Ako vnímate svoje odsúdenie?

Od začiatku som tvrdil, že som nemal nič spoločné so skutkom, za ktorý som bol neprávom odsúdený, kompetentní celé roky chodili za mnou a sami mi priznávali, že vedia o tom, že ja som to neurobil, a že sa to dá do poriadku. Žiaľ, boli to len ich prázdne reči. Sám som nečakal, že by v dnešnej dobe a ,,právnom štáte” mohol súd niekoho odsúdiť bez jediného dôkazu, len na jednej a aj to iba prečítanej výpovedi nedôveryhodného svedka, ktorý navyše tú svoju krivú výpoveď ani nikdy pred súdom nezopakoval.

Žiaľ, u nás to asi fungovalo tak, že najskôr sa určí páchateľ, a potom sa hľadá začo by sme ho mohli zavrieť. Od uväznenia Černáka (od 1997) som žil riadny život, prerušil som kontakty s bývalými ,,kamarátmi” a zrejme aj to niekomu prekážalo a potrebovali ma dať do ,,umelého spánku”, neviem prečo.