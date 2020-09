Zlepšiť kvalitu života môžete pomocou jednoduchej stravy! Tvrdí to expertka na harmonické stravovanie Antónia Mačingová, ktorá je autorkou troch knižných bestsellerov na túto tému. Podľa nej stačí zbaviť sa starých vzorcov stravovania ale i myslenia a ihneď sa to odrazí na kvalite zdravia a zlepšenia výzor. V našom rozhovore vysvetľuje, ako na to.

Je dôležité stravovať sa inak v čase koronavírusovej pandémie?

Nielen v čase korony, ale stále je dôležité myslieť na prevenciu. Nie v poslednú chvíľu dúfať, že nás niečo zachráni. Odporúčam počas celého roka sústrediť sa na to, aby potraviny boli čo najkvalitnejšie a čo najmenej priemyselne spracované. Treba jesť trikrát denne, aby sa odľahčil tráviaci systém. Tým sa podporí imunitný systém. Ak jeme nesprávne zvolenú stravu, ak jej skladba je nesprávna, veľmi zaťažujeme tráviaci systém a črevá, v ktorých sídli imunita. A imunitný systém sa nesústredi na boj s vírusmi a baktériami, lebo napravuje to, čo sme stravou do seba dostali.

A čo s teóriou o tom, že treba jesť 5-krát denne?

Nie všetko pre všetkých rovnako funguje. Nie všetci môžeme byť vegetariáni, nemôže prejsť každý na bielkovinovú stravu. Každý musí rozpoznať to, čo mu škodí. A to musí vynechať, aby dospel k tomu, že mu strava prospieva.

Máte aj vy potraviny, ktoré vám neprospievajú?

Určite. Tie som úplne vylúčila. Dôkaz toho, že je to správne, je to, že som 20 rokov nebola chorá. Prioritne sa venujem tomu, že si uvedomujem dôsledky svojich volieb. Cielene si vyberám to, o čom viem, že je kvalitné. Tým pádom, paradoxne, telo nie je hladné. Keď si vyberáme potraviny so živinami, ktoré telo potrebuje, tak nie ste podvýživená ani hladná. Pozrite sa na ľudí v obchodoch, ako sa podobajú svojim košíkom. Človek s plným košíkom akciových výpredajových potravín a pozriete sa na neho, presne tak vyzerá. Najlepšie sú potraviny rovno zo zeme - od našich pestovateľov. A vo svojich knihách mám okolo 400 receptov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia na ich prípravu. Je naozaj dôležité sústradiť sa na kvalitu a na to, čo nám prospieva. Tým predídeme tomu, aby sme v budúcnosti riešili nejaké zdravotné problémy. Bude to prospešné nielen tomu, ako vyzeráte, ale aj ako sa cítite.

Ktoré potraviny sú najprospešnejšie?

Ja som známa ako veľká propagátorka cvikly, podľa mňa je to superpotravina. A všetky tie, ktoré sú uvedené v mojom 28-dňovom programe harmonického stravovania. Ide o suplementy, ktoré mne kedysi odporúčali lekári zaradiť do stravy a ja som ich premenila do tuhej stravy. Okrem toho, že obsahujú spomínané vitamíny, majú aj vysoký obsah vlákniny a nízky obsah cukru. Teda tie benefity, ktoré pomáhajú telu aby prosperovalo a nevytváralo si podkožný tuk, nebolo unavené, malo vitalitu a silnejší imunitný systém.

Čo cukor?

Čoraz viac sa potvrdzuje to, čo tvrdím už dlhšie, že cukor je návyková látka, niečo podobné ako droga. Nikde v prírode nie je cukor v takej podobe, v akej sa predáva. Je umelo vytvorený na to, aby sa oblbli chuťové bunky. My sa máme sústrediť nie na to, aby sme chuťovým bunkám robili dobre, ale aby sme sa naučili robiť telu dobre. Preto stále odporúčam minimálne tri mesiace, aby človek bol na očiste tela. A vtedy si samo začne pýtať to, čo chce. Diéta ani žiadne krátkodobé detoxikačné kúry nefungujú. Ak sa človek vráti k pôvodným stravovacím návykom, logicky sa vrátia pôvodné zdravotné problémy. Nič nové sa nedá v tomto smere vymyslieť. Teda opakujem - vyberať si výživovo hodnotné zdroje, čo najmenej priemyselne spracované a jesť trikrát denne, aby sme pomohli tráveniu.

Ako na telo pôsobía nevhodné potraviny?

Zistila som, že to veľmi súvisí so psychosomatikou. Tradičná čínska medicína tvrdí, že ak človek nesprávne je a ešte má stresujúci život a pociťuje hnev, vytvárajú sa mu žlčníkové kamene. Ak niekto nie je láskavý, chýba mu láska, odnesie si to jeho pankreas. Strach sa prejavuje cez problémy s črevom. Ľudia, ktorí nevedia stráviť určitú situáciu, majú problémy so žalúdkom. Tí, ktorí nevedia niečo prijať, rozmýšľajú negatívne, majú problémy s rôznymi útvarmi, ktoré sa tvoria v hlave. Poriadok v hlave, rovná sa poriadku na tanieri a v tele.

Treba teda začať od hlavy - myslením?

Áno. Ale dá sa začať aj poriadkom na tanieri. Po istej dobe sa docieli aj poriadok v hlave. Ak sa pre nepokoj nevie človek sústrediť a usporiadať si myslenie, treba začať jedálníčkom, ktorý vás naučí správne stravovať. Potrebné je to však dodržať minimálne tri mesiace, aby sa to na zdraví prejavilo.

Antónia pri prípave zdravých jedál. Zdroj: Ingrid Timková

Pred zimným obdobím treba jesť inak?

Určite, ale jeseň je dobrou prípravou na to. Môžeme konzumovať úrodu zo záhrady, v ktorej je dostatok vitamínov. A počas zimy odporúčam vrátiť sa k stravovaniu našich rodičov, ktorí preferovali kyslú kapustu. V receptoch mám veľa polievok, ktoré sú zahrievajúce, hodia sa na zimu. Obsahujú buď čilli alebo zázvor či iné koreniny vytvárajúce teplo a tak ohrievajú telo zvnútra. Odporúčam aj rýchlokvasené potraviny, napríklad pripraviť si koreňovú zeleninu s Ume octom - kombinácie sliviek ume s morskou soľou. Dá sa ním akoby okamžite vytvoriť kvasená zelenina. Je to veľmi dobré a prospešné na črevá. Pomáha tým, ktorí majú problémy s vyprázdňovaním.

Pripravujete pre ženy diár osobnej premeny pomocou stravy. Čo v ňom bude?

V ňom ich naučím, ako si vyberať a pripravovať pokrmy. Bude to diár ročnej premeny, ktorý pri dôslednom dodržiavaní a zapisovaní si pravdivých údajov o sebe - čo jete, pijete, ako športujete, poslúži aj ako motivácia pre tých, ktorí zmenu potrebujú vidieť a že na konci roka jeho užívateľky možno zistia, že to nie je tak, že “v podstate nič nejedia a priberajú”, ako to často od žien počúvam.

Ste vyštudovaná andragogička. Nepýtajú si od vás ženy rady, ktoré patia do odbornosti dietológov?

Nie som dietológ, díler doplnkov ani výživový poradca. Andragóg je pedagóg, ktorý učí dospelých ľudí. Ja v rámci metodiky zháňam, vyberám, triedim a zhromažďujem informácie, vďaka ktorým môžu dospelí jedinci meniť svoje doterajšie stravovacie návyky a následne tak zmeniť doterajšie problémy, ktoré si vytvorili "vďaka" získaným rodiným vzorcom a návykom. Evidentne to robím dobre, keďže recepty chutia a účinky jedál zaberajú.

Napríklad sa neviem vyjadriť k účinkom vegánstva, s tým sa musia ľudia obrátiť na lekárov. Ja môžem vyjadriť môj názor, prameniací z toho, čo som si prečítala a hlavne, čo som zažila, napríklad v Indii, kde žijú hunduisti, ktorí sú vegáni a nemám pocit, že by vymierali. Takže platí stále opakované - nech každý najskôr zistí, čo mu prospieva, lebo ak sa napríklad nulka krvná skupina rozhodne pre vegánstvo, bez suplementov a hlavne vyváženého jedálnička to jej zdraviu prospievať nebude. Nič neplatí paušalne, ani to, že vegánstvo škodí.

Dnes je vegánstvo veľká móda. Môže to ženám spôsobiť problémy s otehotnením?

Je to individuálne. Nie každému vyhovuje konzumácia mäsa a naopak, nie každému vyhovuje vegánstvo alebo vegetariánstvo. Ako som už spomínala, je potrebné očistiť organizmus, aby sme zistili, čo si naše telo skutočne žiadá a nie iba podliehať módnym trendom. Problém s otehotnením nespôsobuje vegánstvo. Hinduisti sú vegáni a máte pocit, že by mali problém s poklesom populácie? Problém s otehotnením je ako každý iný problém spôsobený životným štýlom, stresom a používaním antikoncepcie. Ľudia si neuvedomujú, že chémia a účinky liekov sa cez spodné vody dostávajú do našich tiel.

Antónia Mačingová sa svojich rád drží aj sama, má štíhlu postavu, peknú pleť a roky nebola chorá. Zdroj: archív A. M.

Ako je to s krabičkovou stravou? Je dobré jesť každý deň takto vopred pripravované a prihrievané jedlá?

Neviem ako iní výrobcovia krabičkového stravovania, ale spoločnosti, ktoré pripravujú stravu podľa mojich receptov, používajú technológiu šokového ochladenia, ktoré umožňuje znížiť teplotu pripravených pokrmov z 90. stupňov na 3 stupne Celzia za relatívne krátku dobu. Vďaka tomuto procesu sa skladovanie predĺži na 5-6 dní bez rizika zníženia kvality baleného jedla.

Delíte potraviny podľa krvných skupín, no nie každá môže cesnak. V detoxikačnom programe ho máte takmer všade. Neprekáža to?

Je dobré čítať, čo píšem v knihách. Cesnak je možné zameniť napríklad za pór, ktorý má podobné vlastnosti, ale je oveľa jemnejší a málo aromatický.

A čo hovoríte na kváskový chlieb, je zdravší?

Neviem, nemám skúsenosť. Ja konzumujem bežné, celozrné pečivo. Poznám rodiny, kde sa kváskovalo a členovia mali problém so zvyšením hmotnosti a ani na zdraví sa to neprejavilo pozitívne. Teda opakujem, je dôležité, ako kvalitne sa stravujeme, koľkokrát denne jeme a hlavne, s čím chlieb kombinujeme. Ak to je maslo, saláma či šunky prekrytá plátkom syra, ani kváskový chlieb vás nezachráni pred nárastom váhy či postupnému vytvoreniu zdravotného problému.

Ako je to s vodovým melónom či "mono" diétami?

Ženy v záchvate rýchleho chudnutia urobia čokoľvek. Aj niektoré časopisy, aby pritiahli čitateľky, popíšu čokoľvek. Totálny nezmysel sú tzv. ananásové diéty, kedy je potrebné dva týždne konzumovať iba ananás. Podobne, ako melónové diéty. Zaradiť jeden očistný deň s melónom je v poriadku. Môžete ho kombinovať so syrom feta, alebo, ako to zvyknú robiť Gruzínci, s krajcom domáceho chlebíka. Ale určite nie dva týždne iba melón. Melón, podobne ako uhorka ochladzuje naše vnútro. Napriek vysokému obsahu vlákniny a vitamínov, pri prehnanej konzumácii môže spôsobiť zdravotný problém a aj to, že priberiete.

Mnoho ľudí po konzumácii zeleniny nafukuje, čím to je?

Nedostatočnou kvalitou črevnej mikroflóry a tiež to môže spôsobiť problém s pankreasom. Aj jednému aj druhému problému predchádza nevhodný výber a kombinácia potravín, vo vysokej konzumácii cukru v strave a v nápojoch, nemám na mysli ten v cukorničke, a tiež konzumácia priemyselne spracovaných potravín.

Ste zástankyňou pravidelného pitného režimu. Každý by mal piť veľa vody, alebo je to tiež individuálne?

Závisí to od telesnej hmotnosti, ale dve zalievané kávy denne sú naozaj málo . Lebo častokrát je to tak, že ženy vypijú dvoch turkov a to je ich celodenný pitný režim. Ak si predstavíme, že 70% našej hmotnosti tvorí voda, čo myslíte, je dostačujúce vypiť denne jeden liter vody?

A čo si myslíte o vráskach nad perami. Vraj nie sú výsledkom dlhodobého fajčenia, ale ide o nedostatok vitamínu. Akého a kde sa v potravinách nachádza?

Ako píše Ing Jiři Janča, ide o vitamín B 2 - Riboflavín. Môj názor ale je ten, že nestačí si dopĺňať iba konkrétny vitamín. Je potrebná celostná zmena.

Ak niekto jeden deň zhreší, mal by druhý deň držať diétu? Nie je to pre telo šok?

Nie je to šok, je to nezmysel. Ak by sa ľudia dlhodobo stravovali vhodne, jeden deň keď zhrešia, problém nevytvorí.

Hovoríte, že veľa vecí môžeme mať zo záhrady. Čo je, podľa vás, okrem cvikly, superpotravina, ktorú by sme mali jesť pravidelne. Alebo čo by sme mali mať v chladničke?

Akýkoľvek druh zeleniny dopestovanej doma je prospešná nášmu zdraviu. Pri tej z obchodov by som sa sústredila na jej dokonalé ošetrenie od chemických postrekov a tiež je vhodná na konzum. Ja mám stále v chladničke buď rýchlokvasné uhorky alebo koreňovú zeleninu a druh octa, ktorým si v krátkom čase vytvorím prílohu k jedlu a podporím tak črevnú mikroflóru. Od jej kondície závisí aj naše zdravie a A sila imunitného systému. Teším sa už aj na kyslú kapustu.

Sú jogurty bez tuku naozaj bez tuku a sú vôbec zdravé?

Z mojej skúsenosti môžem povedať, že sú. Dôležité ale je, kedy a v akej kombinácii ich konzumujeme. Ja mám najradšej tú svoju : s medom a orechami.

Dnes má každý druhý človek problémy s histamínom. Prečo tak odrazu? Doteraz to nebolo. Čo si o tom myslíte?

Ja to tvrdím už od doby, kedy som sa sama vyliečila. Prestala som konzumovať potraviny, ktoré neprospievali moje krvi. Tým pádom som prestala zaťažovať svoj enzymatický systém. Teda obmedzila som na minimum prísun potravín, ktoré do môjho tela prinášali množstvo histamínu. Pre mňa to boli potraviny, ktoré mi síce chutili, ale neprospievali mojej krvi. Začala som robiť čistky nielen v potravinách, ale aj vživotných situáciach, ktoré mi spôsobovali stres a psychickú záťaž. Tým pádom som sa oslobodila od užívania rôznych liekov, ktoré ako iná chémia z nášho životného prostredia a aj domáceho prostredia, podporujú nárast histamínu. Takže je to stále iba o nás a našich voľbách a výberoch toho čo konzumujeme, aku kozmetiku si vyberáme, aké chemické prostriedky používame..

A chvála Bohu, už máme aj vedomosti a aj možnosti vybrať si to správne.