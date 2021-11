Slovensko v stredu večer šokovala správa o náhlom úmrtí obľúbenej speváckej legendy a výnimočného hudobníka Mira Žbirku († 69). Podľahol komplikovanému zápalu pľúc. Jeho skon zarmútil nielen jeho blízkych, ale aj jeho fanúšikov, ktorých mal neúrekom a zo všetkých vekových kategórií. Bol miláčikom nielen svojho publika, ale aj spolupracovníkov.

Meky mal výnimočnú povahu - bol nesmierne slušným človekom, ku každému sa správal vľúdne a to za každých okolností. Aj pre to ho mali všetci radi. Potvrdil to aj muzikant Ondrej Kandráč. "Pamätám si naňho hlavne v súvislosti s nahrávaním Všetko čo mám rad, kde bol našim hosťom. Nakrúcali sme pomerne dlho - do neskorých večerných hodín . Bol neuveriteľne pohodovym človekom, s obrovskou ľudskou empatiou. Odošiel človek, ktorého piesne a tvorba boli súčasťou našich životov. Česť jeho pamiatke," vyjadril sa Kandráč.

Miroslav Žbirka bol členom kapely Modus. Za skladbu Úsmev získali s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou v roku 1977 zlatú Bratislavskú lýru, neskôr sa vydal na sólovú dráhu. V roku 1982 zosadil z trónu Karla Gotta a stal sa prvým slovenským Zlatým slávikom.