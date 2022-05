Rezort zdravotníctva pristúpil k prekvapujúcej, pre mnohých až k šokujúcej personálnej zmene. V pondelok bol náhle odvolaný generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ján Slávik. Ten bol vymenovaný do funkcie vlani 1. júni, kedy minister Vladimír Lengvarský odvolal favorita svojho predchodcu Vladimíra Grešša.

Náhly a nedobrovoľný odchod Slávika zaskočil nielen zamestnancov druhej najväčšej nemocnice na Slovensku, ale aj jeho samotného. "Áno, je to pravda, minister ma odvolal bez uvedenia dôvodu," povedal exkluzívne Plus JEDEN DEŇ evidentne rozladený riaditeľ.

O odvolaní nevedel

Toho si pozvali v pondelok na ministerstvo. "Netušil som, kvôli čomu si ma zavolali do Bratislavy. Napokon z toho vzišlo, že si mám osobne prevziať rozhodnutie o odvolaní. Bol som prekvapený, nečakal som to," priznal sklamane.

Minister si nenašiel čas?!

Zaujímalo nás či sa zdôvodnenie nedozvedel na stretnutí s ministrom. "Nie. Ani sme sa nestretli, rozhodnutie mi odovzdal generálny riaditeľ (sekcie správy majetku štátu, zakladateľských práv finančného kontrolingu podriadených organizácií - pozn. red.) Milan Brdarský. Krok šéfa rezortu nechcel komentovať. "Ak sa minister rozhodol odvolať ma bez udania dôvodu... je to jeho právo." Ján Slávik momentálne nerieši ani to, kam budú smerovať jeho kroky. "Je to všetko ešte príliš čerstvé...," nedokončil vetu a náhlivo sa s nami rozlúčil.

Prekvapený Raši

Poslanec Richard Raši, ktorý pôsobil v minulosti ako minister zdravotníctva i námestník riaditeľa UNLP neskrýval prekvapenie, ale aj nespokojnosť s krokom ministra zdravotníctva. "Vymeniť riaditeľa druhej najväčšej nemocnice necelý rok po jeho vymenovaní je hrubá manažérska chyba, ktorá nemôže nemocnici nijako pomôcť. Išlo o skúseného odborníka, ktorý predtým viac ako 6 rokov riadil nemocnicu v Šaci. Mal teda nielen skúsenosti, ale aj ľudské predpoklady na to, aby toto zariadenie viedol správnym smerom. K ponižujúcej forme, akou bol odvolaný, už naozaj nie je čo dodať," zdôraznil Raši.

Kto je Ján Slávik

Ján Slávik pôsobí v zdravotníctve aktívne 34 rokov. Svoju kariéru začal v roku 1987 po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ práve v UNLP Košice na vtedajšom Anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Ako anestéziológ pracoval v tejto nemocnici ďalších 18 rokov. V roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia. Do roku 2006 bol ordinárom na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP. V roku 2006 sa stal primárom na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice Košice-Šaca, neskôr námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť a od roku 2016 do marca 2021 bol riaditeľom tejto spoločnosti a anestéziológom zároveň. V poslednom období pôsobil aj ako medicínsky riaditeľ dvanástich nemocníc skupiny AGEL na Slovensku.

Pri zrode Leteckej záchrannej služby v Košiciach slúžil pri transporte pacientov. Je spoluautorom prvých skrípt pre výučbu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Publikoval vyše 50 vedeckých a odborných prác v periodikách zameraných na pôrodnú analgéziu a je spoluautorom monografie Gynekológia v praxi. Do funkcie generálneho riaditeľa UNLP v Košiciach ho minister Lengvarský vymenoval 1. júna 2021, v pondelok 30. mája 2022 ho bez uvedenia dôvodu odvolal.

Kontaktovali sme ministerstvo zdravotníctva, zatiaľ čakáme na vyjadrenie.

Správu aktualizujeme!

