Advokátka z Košíc Adriana Krajníková sa do povedomia Slovákov dostala potom, keď prvorodičke (19) "radila" cez telefón, aby nedodržiavala protipandemické opatrenia - nasadenie rúška ani absolvovanie testovania na koronavírus. So zdravotníkmi v košickej nemocnici hovorila povýšenecky a arogantne, pričom si komunikáciu bez súhlasu personálu nahrávala a neskôr zverejnila na sociálnej sieti.

Škandalózna "nulitná" advokátka z Košíc už nevie čo so sebou: Pozrite, čo vymyslela!

Jej zviditeľňovanie pokračuje cez fcb stránku, kde si otvorila listáreň i "advokátsku poradňu". Verejnosť preto neprekvapilo, keď "nulitná" advokátka (slovo, ktoré veľmi často spomína vo svojich vyjadreniach a znamená neplatný, zmätočný - poznámka redakcie) oznámila, že zakladá novú politickú stranu pod názvom Právo Slovenskej republiky.

Radí jej Harabin?

Názory komentujúcich sa rôznia, zatiaľ čo niektorí to vidia ako dobrý nápad, druhí sú presvedčení, že Krajníková sa nebude snažiť len o to, aby sa sama dostala do parlamentu, ale pretlačila tam aj neúspešného kandidáta na prezidenta Štefana Harabina, ktorý je jej spolupracovníkom a veľkým vzorom o čom svedčí aj ich takmer navlas rovnaká rétorika.

Tridsaťbodový program...

Krajníková už začala so zbieraním podpisov potrebných na registráciu jej strany, program ktorej má 30 bodov. Zamerala sa v nich okrem iného na posilňovanie postavenia rodiny založenej na zväzku muža a ženy, prísnu migračnú politiku udeľovania azylu a povolenia k pobytu, ale aj zákaz prítomnosti zahraničných armád na našom území.

Sťažnosti rieši advokátska komora

Škandalóznu Krajníkovú rieši na základe podaných sťažností revízna komisia Slovenskej advokátskej komory, ktorá sa dištancuje od medializovaného konania ohrozujúceho poskytovanie zdravotnej starostlivosti v čase vyhláseného núdzového stavu. „Disciplinárny senát môže po preukázaní skutku uložiť advokátovi sankciu od napomenutia, cez peňažnú pokutu až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,“ znie stanovisko SAK.

