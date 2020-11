V týchto dňoch rezort zdravotníctva zverejnil na svojej stránke výsledky výberového konania a čuduj sa svete, proroctvo Rašiho sa splnilo. Na prvom mieste s počtom bodov 180 skončil práve Vladimír Grešš. Druhé miesto sa ušlo Petrovi Breylovi (153 bodov) a tretie Petrovi Krcho ( 141 bodov). Ďalší traja kandidáti, zhodou okolnosti všetci lekári, neuspeli.

Staronové vedenie UNLP

Výkonnými riaditeľmi UNLP v Košiciach ostávajú naďalej Martin Paulo a Peter Kizek. Komunikačné vydalo správu v ktorej okrem iného sa uvádza: "Po rokoch produkovania miliónových dlhov má nové vedenie druhej najväčšej nemocnice na Slovensku „ambíciu vrátiť Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach meno excelentného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Budeme pokračovať v ozdravnom procese, ktorý sme začali pred pár mesiacmi. Finančné zdroje, ktoré nemocnica má, budeme využívať efektívne," sľubuje Grešš.

Meno Vladimíra Grešša za krátky čas vo funkcii spájajú s mnohými škandálmi. Zdroj: archív nemocnice

Veľkolepé plány...

Tvrdí, že plánuje dobudovanie jednotlivých pracovísk nemocnice. „Sústredíme sa na všetky oblasti, okrem liečebno-preventívnej starostlivosti aj na ekonomiku, facility manažment, modernizáciu IT, personálnu politiku a celkovú stratégiu rozvoja nemocnice." Chce optimalizovať vnútorné a vonkajšie procesy, aby sa skvalitnili hospodárske výsledky. Grešš je presvedčený, že UNLP Košice má potenciál byť rovnocenným subjektom na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti medzi zariadeniami podobného typu na Slovensku aj v zahraničí.

(Ne)prekvapený Raši hovorí o fraške

Richarda Rašiho neprekvapuje, že sa stalo to, čo predpovedal. "To nebolo výberové konanie, ale fraška, pretože rozhodnuté bolo už dávno vopred. Vyhral ten politický kandidát ministra Krajčího, ktorý o zdravotníctve ani len netušil. Ale to nebolo asi vôbec dôležité... Premiér Matovič a minister Krajčí sľubovali transparentné výberové konania, v rezorte zdravotníctva však transparentné nebolo zatiaľ žiadne. Všetky vyhrali vopred určení politickí nominanti. Oveľa horšie však je, že takmer všetci politickí nominanti, vrátane nových riaditeľov košickej, trnavskej či prešovskej nemocnice zdravotníctvu nerozumejú a to už má a naďalej bude mať veľmi nepriaznivý vplyv na úroveň zdravotnej starostlivosti. Najmä teraz počas pandémie, keď sú nároky na naše zdravotnícke zariadenia a zdravotníkov extrémne. Stačí ísť do nemocníc a pýtať sa...," skonštatoval Raši.

Kto je Vladimír Grešš?

Grešš bol poverený vedením nemocnice v polovici mája, kam prišiel z Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde pracoval ako vedúci odboru majetku a investícií kraja. Predtým bol diecéznym ekonómom Arcibiskupského úradu v Košiciach.

Greššovo meno nie je v medicínskych odborných kruhoch známe. Krátko po nástupe sa začalo spájať s mnohými škandálmi. Najväčším bolo prijatie viac než päťdesiatky nových zamestnancov bez výberového konania, medzi ktorými boli jeho príbuzní, priatelia a známi. Aj preto zamestnanci začali so spisovaním petície na jeho odvolanie.

