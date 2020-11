Zaujal verejnosť! Primár Milan Kulkovský z považskobystrickej nemocnice prostredníctvom sociálnej siete prezentoval svoj pohľad na situáciu v zdravotníctve. Hlavnou témou verejnosťou rýchlo zdieľaného statusu bol nárast pozitívne testovaných zdravotníkov. Ako zdôraznil primár, aj na jeho vlastnom oddelení.

Keď sa mieša radosť s bolesťou

Tému na svojom blogu začal neobvykle. Opisom spokojného a šťastného vzťahu so štvorročným synčekom. Dieťa spí a otec pozoruje usmievajúceho sa chlapčeka. Zrazu sa však idylka končí a nastupuje realita: "Piatok trinásteho, 22:45. Ticho môjho šťastia ruší tón prichádzajúcej správy: “Pán primár, na oddelení máme z dnešného testovania 13 pozitívne testovaných z personálu.” Ticho. Ležím a pozerám na syna...Bodaj by som bol dieťa. Po líci sa mi kĺže slza. Kým padne na vankúš, prepínam sa z módu otca na lekára a manažéra. Čo teraz? Väčšina personálu na mojom oddelení má Covid-19. Som zúfalý. Staničná jedného z mojich oddelení ma povzbudzuje. “Pán primár, čo nás nezabije, to nás posilní a posunie ďalej.” Má pravdu. Ale dokedy?"

Spomenie slová ministra Krajčího o tom, že situácia sa vďaka opatreniam a testovaniu zlepšuje. "Teším sa neúprimne s ním a smejem sa z toho, ako sa neúspešne pokúša oklamať aj sám seba. Citujem: “Už aj naše nemocnice cítia priaznivý efekt opatrení a testovania.” Možno má pravdu, a ja len žijem v tom horšom, fiktívnom Matrixe..."

Anketa Čo si myslíte o zmenách opatrení, ktoré platia od 16.11.? Obmedzenia musia byť, ani tieto uvoľnenia ešte nemali byť. 34%

Aspoň malé uvoľnenie potrebujeme, dlho žijeme obmedzení. 2%

Uvoľnenia každý víta - ale toto asi nie sú tie najpotrebnejšie. 3%

Mali otvoriť aj reštaurácie a školy, aj keď s prísnymi pravidlami. 61% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ak klesá popularita

Milan Kulkovský poznamená, že premiér si uvedomuje klesajúcu podporu verejnosti, aj to, že 17. november sa chystajú osláviť komunisti a fašisti protestom. "Uvedomujete si tu symbolickú iróniu?" Pýta sa primár. Podľa Kulkovského je nevyhnutné potešiť tých, ktorí môžu verejnú mienku ovplyvniť. Od pondelka, teda deň pred plánovanými protestnými zhromaždeniami, sa otvoria brány kostolov. "Konečne. Naša ekonomika potrebuje stimuly. Toto rozhodnutie už bolo priam nevyhnutné. Tlieskam pastierskému lobingu. Potešia sa aj ateisti. Môžu ísť do divadla alebo do kina. Šiesti si môžu ísť zaplávať..."