Roky strachu o vlastnú strechu nad hlavou vystriedala radosť. Dôchodcovia, ktorých chcel o ich rodinný dom pripraviť ich zať, vyhrali súd. Proti nemu prišiel svedčiť, okrem iných, aj jeho vlastný syn a vyslovil slová, ktoré by sa ťažko počúvalo každému otcovi. Rozhodnutie nie je právoplatné.

Na Štefana Čopana (53) podali žalobu jeho svokrovci Darina (75) a Peter (76) Liškovci s tvrdením, že ich nekalým spôsobom chce obrať o ich dom.

Čopan je v Prešove známy tým, že má kontrolu nad istým prešovským hotelom, kde v minulosti prespával generálny prokurátor Maroš Žilinka aj iní vplyvní ľudia. Po našom článku Žilinka prestal jeho služby využívať a tvrdil, že ho ako človeka nepozná a ubytovanie počas jeho návštevy v Prešove mu vybavovali zamestnanci prešovskej krajskej prokuratúry.

O Čopanovi sme písali v minulosti v súvislosti s tým, že sa na nás obrátili viacerí ľudia s tvrdením, že ich podviedol a nevedia sa na polícii a prokuratúre domôcť spravodlivosti. Niektorí prišli na súd Liškovcov podporiť, ich foto nájdete v GALÉRII >>>

Sudca prešovského okresného súdu Rastislav Sikorjak už raz rozhodol v neprospech Liškovcov, no krajský súd vec vrátil a prikázal vykonať ďalšie dôkazy. A tak sudca vypočul ďalších svedkov. A názor zmenil. Tentoraz sa priklonil na stranu žalobcov. "Súd určil, že žalobcovia sú vlastníkmi nehnuteľnosti," uviedol advokát Liškovcov Ivan Mazanec.

Kúpnu zmluvu, v ktorej bola uvedené, že kupujúci Čopan uhradil Liškovcom kúpnu cenu v hotovosti 250-tisíc eur uznal sudca za neplatnú. Liškovci ho teda presvedčili o tom, že pri podpise kúpnej zmluvy išlo o neplatný právny úkon, lebo nikdy od žalovaného peniaze za dom nedostali. A sudcovi nedávalo zmysel, že by si Liškovci požičiavali peniaze od známych vo vysokých sumách, keby dostali zaplatené toľko peňazí od Čopana.

Zmluvu podpísali Liškovci iba preto, lebo im žalobcovi v tom čase dôverovali, keďže bol partnerom ich dcéry a tvrdil im, že pomôže ich synovi Mariánovi v exekúcii. "Peniaze nám nikdy nevyplatil a napriek tomu si nárokuje na náš dom," vravel nám Peter Liška.

V novom názore sudce zavážilo aj to, že proti vlastnému otcovi prišiel vypovedať Čopanov syn - Štefan Bovan (31), proti otcovi vypovedá aj v iných kauzách, nedávno s ním prerušil kontakty a zmenil si priezvisko. Ako svedok podporil verziu žalobcov a bez okolkov rozprával o svojom otcovi ako o morálne skazenom človeku. "O zmluve neviem nič. Ale viem, ako Liškovcom znepríjemňoval život," uviedol a dodal, že v rodinní príslušníci sa ho boja ako "satan kríža", lebo si buduje rešpekt cez strach a psychický teror. "Pre psychický tlak z detstva som sa pomočoval do svojich desiatich rokov. Zostala mi na to spomienka, sivé vlasy," vravel a ukázal na pramienok na hlave.

Dodal, že otec si z neho spravil bieleho koňa, prepísal na neho pražskú nehnuteľnosť, ktorú pod zámienkou získal od syna Liškovcov. Po predaji za sumu 5-miliónov českých korún putovali síce peniaze na synov účet, no tie vraj postupne musel povyberať a odovzdať ich: "Z rúčky do rúčky. Keď som pýtal papier, nechcal mi ho dať."