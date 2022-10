S menom Jána Bynca z Prešova sa spája viacero káuz. Darilo sa mu najmä za vlády Smeru a v časoch, keď na čele prešovskej župy stál Peter Chudík. Byncove spoločnosti získali od samosprávneho kraja množstvo stavebných zákazok. A vôbec sa tým netajil ani v predvolebnej debate v spravodajskej televízii.

Po spočítaní iba tých najväčších zákazok pre kraj, na ktoré sme si spomenuli, jeho tri firmy od roku 2015 získali zákazky za 20-miliónov eur. Podľa údajov portálu finstat.sk jedna z jeho firiem - PKB Invest - mala v roku 2015 tržby vo výške viac ako 5-miliónov eur a zisk 50-tisíc eur, vlani už iba pol milióna a zisk necelú tisícku.

Čelil aj trestnému stíhaniu pre kartelovú dohodu a manipuláciu verejnej súťaže na výstavbu nového urgentu pre košickú nemocnicu za viac ako 26-miliónov eur. Policajti mali dokonca nahrávku telefonického rozhovoru, podľa ktorej sa domnievali, že sa s mužom z konkurenčnej firmy a obstarávateľom dohadujú na cene zákazky. Podľa Bynca však išlo o vykonštruované obvinenie. Prokurátor bol však opačného názoru a takto opísal telefonát:. „Tu (v telefonáte) sa (Bync) zmieňuje, že Dunaj (majiteľ konkurenčnej firmy - pozn. red.) pôjde ‚o dva litre‘ pod predpokladanú, ale momentálne si nie je istý, čo je predpokladaná cena.“ Obvinenie Bynca v roku 2014 zmietol zo stola špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Do hľadáčika polície sa dostal aj v súvislosti s výstavbou budovy Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Napriek tomu sa Bync rozhodol, že chce do regionálnej politiky. Aby tam vniesol "čestnosť, transparentnosť, zastaviť korupciu a naopak svoje skúsenosti premeniť na lepší a krajší život, nové príležitosti a rozvoj prekrásneho Prešovského samosprávneho kraja." No a k získanu stoličky prvého muža v župe mu má pomôcť aj pitoreskné video. V klipe folklórnej skupiny Ščamba vystupuje ako hlavný aktér. Ústrednou témou je Bync ako muž z ľudu, ktorého jeho známi nahovárajú, aby kandidoval a on sa ich rozhodne počúvnuť a v celej piesni sa vo východniarskom nárečí opakuje refrón "nikto na mne nemá."

Je v ňom zobrazený ako muž, ktorý chová včely, kosí, cvičí s činkami, rúbe drevo, máva dôchodcom, pretláča sa rukou s vyšportovaným kulturistom či kontroluje zamestnancov na stavbe. Niektoré detaily však ihneď udreli do očí divákom. Nedali si tvorcovia predvolebného videa pozor alebo išlo o zámer?