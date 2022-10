Pre nepríčetnosť nebudú stíhať syna prešovskej primátorky Martina Turčana (33), ktorý zastrelil svojho kolegu železničného policajta Filipa (†29). Podľa psychiatrov nevedel v čase skutku rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania. Čo to znamená? Ide o duševnú chorobu a je on sám jej obeťou? Nad týmito šokujúcimi slovami súdnej znalkyne Danice Caisovej sa musí zamyslieť každý!

Syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej Martin (33) zastrelil v polovici marca večer o šiestej v službe svojho kolegu železničného policajta Filipa (†29). Odzadu, počas toho, ako sa mu jeho obeť snažila ujsť.

Padlo niekoľko výstrelov, dve rany ho zasiahli, prestrelil mu srdce a pľúca. Martin nasadol do služobného auta a dal sa na útek, jeho kolegovia ho zadržali až na strednom Slovensku.

Celý osudný deň mal Martin divné správanie, chvíľu bol žoviálny, potom videl démonov. Zvláštne prejavy mal aj inokedy, jeho kolegovia nadriadených na to upozorňovali. Aj Filip, a v deň tragédie tak urobil až štyrikrát. No kým sa rozhodol jeho šéf zakročiť, bolo už neskoro.

Neskôr vysvitlo, že sa v minulosti liečil pre psychické problémy. Tie sa prejavili aj vo väzbe a museli ho previezť do nemocnice. Nakoniec znalci zistili, že nevedel rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania a teda pre nepríčetnosť ho nemôžu stíhať a nariadili jeho liečbu.

No akokoľvek je to niektorým zaťažko pripustiť, obete sú aj na druhej strane. Martinovi rodičia si takisto ponesú ťažobu z toho, čo vykonal ich syn. No a samotný aktér zrejme pobudne dlhé roky zavretý za múrmi psychiatrie.

Ako sa človek dostane do takého stavu, že nevie ovládať svoje konanie? Môže sa to prihodiť komukoľvek? Je Martin obeťou svojej choroby? Dala sa včas odhaliť? Odpovede na tieto otázky sme hľadali u renomovanej psychiatričky a súdnej znalkyne Danici Caisovej.