Bývanie župana a europoslankyne: Chystajú si hniezdočko lásky. Zo skromnej obývačky do TOHTO!

Europoslankyňa Miriam Lexmann má v Bruseli nádherné bývanie. Býva v byte, z ktorého dovidí na europarlament. S manželom, prešovským županom Milanom Majerským, sa aj s jeho dvomi dospelými deťmi delí o trojizbový byt v Levoči. Ak by ste čakali okázalý luxus a prepych, boli by ste sklamaní. No skromné podmienky na bývanie sa im čoskoro zmenia. Pod Tatrami si stavajú hniezdočko lásky. Pozrite aké!