Bezohľadný vodič, ktorý v ožratosti vpálil do zastávky MHD na Zochovej ulici v Bratislave, pripravil o život a sny piatich krásnych mladých ľudí. Medzi nimi aj gymnastku Bronislave (†21) z Popradu. Tá celý svoj život podriadila túžbe stať sa trénerkou. V deň, keď zomrela, poslala záhadný odkaz zo záhrobia!

Nezodpovedné správanie a jazda v opitosti funkcionára Deafolympijského výboru Dušana Dědečka spôsobilo krutú tragédiu a nepredstaviteľnú bolesť v piatich rodinách. Svojou bezohľadnosťou a tupou aroganciou zabil piatich mladých nevinných študentov, ktorí mali celý život pred sebou. Snovali si svoje sny a túžby a svedomito sa pripravovali na svoju budúcu životnú etapu.

Jednou z nich bola aj mimoriadne sympatická a usmievavá kráska Broňa Božoňová (†21) z Popradu. Telom aj dušou športovkyňa. Úspešne súťažila v športovej gymnastike, no po problémoch s chrbticou jej jediným snom bolo stať sa trénerkou tohto športu. "Pripravovala som ju ako svoju nástupkyňu s tým, že raz preberie môj klub. Už teraz mi v ňom pomáhala ako pomocná trénerka. Bola talentovaná, veľmi obľúbená, jedinečná motivátorka," vravela nám jej bývalá trénerka Terézia Pajpachová z Luna Gym klubu z Popradu. Vždy pozitívne naladenú Broňu, plnú života a šťastnú vnímala ako svojho veľmi blízkeho človeka. "Ja mám trojročné dieťa, rodila som ako 44-ročná a práve vtedy mi Broňa veľmi pomohla a potiahla klub," poslala svoje poďakovanie Broni do neba.

Mladá študentka druhého ročníka Fakulty športu a telesnej výchovy Univerzity Komenského bola šťastná, lebo išla bývať na internát so svojim priateľom, ktorý študoval na tej istej fakulte a kým Broňa mala ako druhý predmet biológiu, Marek Vojtaššák (†21) zo Ždiaru mal kombináciu telesnej výchovy s cudzím jazykom. Aj jeho osudom sa stal tá istá nehoda. "Broňa nechcela ísť nikde do sveta, chcela sa vrátiť domov do Popradu. Chceli sa s Marekom vziať a založiť si rodinu. A boli sme dohodnuté, že jej prenechám celý môj klub," dodala trénerka, ktorá sa naposledy s mladou kráskou stretla dva dni pred jej smrťou.