Chodíme NA LATRÍNY, ale budeme mať MIESTNY ROZHLAS! Ľudia zo Smolníka sa pustili do starostu

Starosta Radoslav Dlugoš (43) tvrdí, že ide o nedorozumenie a nie je pravda, čo sa hovorí.

Chýbala len koncovka

"V roku 2015, teda ešte v uplynulom volebnom období sme začali s projektovou dokumentáciou na vybudovanie novej kanalizácie a čističky odpadových vôd. Stihli sme sa zapojiť do jednej z ostatných výziev rezortu životného prostredia. Pôvodne sa obec mala podieľať na spolufinancovaní piatimi percentami, neskôr po zmene podmienok výzvy to bolo už 25 percent, čo by navýšilo výdavky obce na takmer 250-tisíc eur. Keďže Smolník je v dobrej finančnej kondícii, nebol problém získať preklenovací úver z banky," vysvetľuje starosta.

Starosta sa posťažoval, že miestni vypúšťajú odpad do potoka alebo priamo na ulicu. Presvedčili sme sa, že je to naozaj tak. Zdroj: Daniela Pirschelová

Odpad končí na ceste i v potoku

Dodáva, že dvaja poslanci mali voči úveru námietky a tak návrh neprešiel. Dlugoš sa však neuspokojil s daným stavom, keďže situácia v obci so splaškami je už neúnosná. "Mnohí majitelia domov, ktorí nemajú žumpu vypúšťajú odpad do potoka alebo dokonca aj na cestu. Napomenutia, pokuty ani dohovárania nepomáhajú, preto pred necelým polrokom sme opäť začali riešiť budovanie kanalizácie, na ktorú potrebujeme zhruba 9 miliónov eur. Čakáme na otvorenie nových výziev, ak neprídu, budeme sa uchádzať aj o menšie granty," tvrdí Dlugoš.

Kvôli bezpečnosti obyvateľov potrebujú funkčný výstražný a varovný systém. Zdroj: Daniela Pirschelová

Rozhlas i varovný systém

Poznamená, že realizovali by práce po etapách. Začnú s čističkou odpadových vôd a následne vybudujú jednotlivé trasy kanalizácie, v prvom rade v centre obce. "Druhou prioritou je rekonštrukcia obecného rozhlasu, ktorý je zároveň aj výstražný a varovný systém. Je nevyhnutný pre bezpečnosť obyvateľov. Okrem rekonštrukcie vedenia, nového digitálneho pultu, pribudnú aj snímače na vybreženie potoka a zadymenie. Sme v doline, náš kataster je najlesnatejší na Slovensku, keby došlo k lesnému požiaru nastala by život ohrozujúca situácia," zdôrazňuje starosta.

Starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš (43) tvrdí, že v podstate u nich žiadny problém neexistuje. Zdroj: Daniela Pirschelová

Ukončia práce do Vianoc?

Vvysvetľuje, že v zime už neraz ostali odrezaní od okolitého sveta. "Aj preto potrebujeme mať funkčný systém. Momentálne prebieha proces verejného obstarávania. Ak ešte v lete začneme s prácami, do konca roka by mala byť rekonštrukcia za viac než 160-tisíc eur hotová,".

Dilema domácich

Starosta nerozumie, prečo Smolníčania vidia problém tam, kde v skutočnosti nie je. "Na ich otázky veľmi rád odpoviem, aby nedochádzalo k zbytočným dezinformáciám,"uzavrel Dlugoš. Napriek hlasom, že Smolníčania chcú novú kanalizácia nie rekonštrukciu rozhlasu, výsledky našej ankety medzi domácimi vyzneli ináč. Milan (74) je síce za novú kanalizáciu, ale zároveň povedal, že aj rozhlas je dôležitý. Kveta (72) zastáva rovnaký názor. Marcela (67) má síce doma latrínu, ale viac jej chýba kvalitný zvuk obecného rozhlasu.

Kveta (72) by bola najradšej, keby obec vybudovala kanalizáciu, ale zároveň zrekonštruovala aj obecný rozhlas s novým výstražným systémom.. Zdroj: Daniela Pirschelová

Viac foto v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Súhlasíte s názorom starostu, že problém je umelo vytvorený? áno 91%

Nie 9%

čiastočne 0%

neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: