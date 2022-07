Košičania, ktorí chceli v sobotu 23. júla prežiť pohodový deň na mestskom kúpalisku Rumanova v Košiciach ostali nemilo prekvapení a šokovaní. Do areálu popoludní zhruba o 13.00 hod. prišla skupina zhruba dvesto Rómov rôznych vekových kategórii. Nič z toho, čo zakazuje prevádzkový poriadok nerešpektovali a nastavili si "vlastné pravidlá". Tým pobúrili návštevníkov, ktorí tam prišli za oddychom, relaxom a osviežením.

Zástupcovia rómskeho etnika krikom a nedisciplínovaným správaním obťažovali návštevníkov. Ignorovali nariadenie dozorujúceho personálu, že kúpanie je prípustné len v plavkách. Mnohí skákali do vody v slipoch, trenírkach, ponožkách, tielkach a ženy v spodných nohavičkách a podprsenkách. Výnimkou neboli ani deti, ktoré sa premávali po areáli nahé.

Keď pravidlá neplatia

Dohováranie plavčíkov sa minulo účinku. Väčšia časť návštevníkov sa preto zdvihla a opustila kúpalisko a to bez nároku na vrátenie vstupného. Nespokojnosť vyjadrili priamo správcovi kúpaliska, ale aj neskôr na sociálnej sieti, kde sa objavili fotografie z incidentu a komentáre.

Komentáre nespokojencov

Didi: "Potvrdzujem dnes sme tam boli. Od obeda kým tam neboli bolo super. Akonáhle ich tam doklusalo nie malé množstvo tak to bolo ako v zoo. Viac-menej nás to vyhnalo odtiaľ. Škoda no, plavčík bol bezradný. Keď ich upozorňoval tvárili sa že nechápu... Katastrofa proste...

Radoslav: "Klobúk dole pred mladými plavčíkmi, v tom chaose a cirkuse okolo to zvládli relatívne dobre. Pán primátor, bolo by načase tým Ľuďom tam pomôcť a vrátiť a kúpalisko na úroveň akú si zaslúži..."

Peter: "Začalo to okolo 13.00 v momente sa nahrnulo... Originál v riflových kraťasoch a ide sa kúpať. Plavčík nič neporieši. Tu bola zjavná diskriminácia ale majoritnej časti. Ľudia radšej odišli ako byť v takom ..."

Krušné chvíle

Zástupca správcu kúpaliska TEHO (Tepelné hospodárstvo) námestník Štefan Ferencz vie o probléme . Vo svojom stanovisku Plus JEDEN DEŇ uviedol, že počas najhorúcejších dní uplynulého týždňa (od stredy do soboty) prišlo na kúpalisko Rumanova celkom 5 629 návštevníkov, čo je v priemere vyše 1 400 návštevníkov za deň.

"Mimoriadne horúčavy dali zabrať nám aj našim zamestnancom. V porovnaní s minulými rokmi sa za posledné dni, resp. týždne výrazne zvýšil počet problémových situácií, ktoré musíme riešiť s neprispôsobivými občanmi. Tí aj napriek výzvam zamestnancov kúpaliska opakovane porušujú pravidlá a kúpeľný poriadok. Zamestnanci boli opakovane poučení o postupoch, ktoré sa môžu a majú v danej situácii aplikovať. Rovnako sme poučili aj plavčíkov, aby zvýšili v týchto prípadoch ostražitosť a v rámci svojich možností situáciu riešili," hovorí Ferencz. Zdôraznil, že uplynulá sobota sa líšila najmä tým, že počet neprispôsobivých návštevníkov dosiahol zrejme rekordnú hranicu. "Hoci pri vstupe na kúpalisko sme kontrolovali, či majú návštevníci so sebou plavky a zároveň sme ich upozorňovali na slušné správanie, došlo vo viacerých prípadoch k ignorovaniu pokynov zamestnancov. Tí boli opakovane slovne napádaní už pri vstupe, v pokladni, alebo pri kontrole vhodného oblečenia určeného na kúpanie," nešetrí námestník kritikou.

