Spevácku dráhu začala v roku 1982 v Košiciach. "Dá sa povedať, Košický zlatý poklad považujem za začiatok svojej kariéry. V tom čase tam boli v porote Ľuboš Zeman a Pavol Danišovič, obidvaja hudobní redaktori zo Slovenského rozhlasu. Získala som tam druhé miesto a cenu diváka," povedala Dubasová pre Tasr. Dodala, že už žila v Bratislave a práve tam konečne spoznala nejakých ľudí, ktorí by jej mohli trocha pomôcť v jej kariére. "Pracovala som v Zornici, robila som kontrolórku. Spievala som v rekreačnom zariadení oproti PKO. Chcela som byť speváčka, ale nevedela som sa rozhodnúť. Toto bol veľký posun pre mňa."

Neskôr jej zavolala Magda Medveďová, že sa robí súťaž v Košiciach - Košický zlatý poklad a má predstavu, že by mohla zaspievať pieseň Cesta domov. "Videla ma predtým na nejakej amatérskej súťaži v Prešove, že má pesničku. Hudbu robila ona, text Štefan Moyzes. Ja som to prijala, prišla som do Košíc, nahrala svoju prvú skladbu. Trvalo to štyri hodiny, bolo to moje najdlhšie nahrávanie. Myslela som si, že tú pesničku ovládam, to sa ti doma zdá. Až vtedy som pochopila, aké náročné je nahrávanie," spomína Beáta.

Prvé úspechy sa dostavili v roku 1985. bolo to vďaka hitom Účesy a Maznáčik. "V televíznej súťaži 5 x P (Päť pekných pesničiek pre potešenie) a potom v relácii Triangel, tam tie pesničky zaujali. Robili sa na nich prvé televízne klipy, ktoré prišli do módy. To tým pesničkám pomohlo," hovorí speváčka.

Od toho bol už len krok k vydaniu prvej LP platňa s názvom Beáta. Ponuka od hudobného vydavateľstva OPUS prišla práve vďaka dvom spomínaným hitom. "Prizvali sme Vaša Patejdla. Bolo to riadenie osudu, lebo Vašo vtedy odišiel z Elánu, bol doma, tak sme sa stretli a spolu s Pavlom Danišovičom a Romanom Spišiakom sme urobili prvú platňu. Na nej boli hity ako Sme také, aké sme, Dievča z reklamy či Prvý a posledný. To ma vystrelilo hore, založili sme kapelu Kamene a začali koncertovať. V roku 1985 som dostala štatút slobodného umelca, od tej doby som na voľnej nohe, celý život sa o seba starám sama," hovorí skromne speváčka, ktorej meno sa nikdy nespájalo s nejakými škandálmi.

A čo si želá oslávenkyňa k narodeninám? "Len zdravie. Trikrát som mala covid, napadol mi pľúca a čiastočne aj sluch, dosť ťažko som sa z toho dostávala. Tie dva roky nám zobrali trocha zo zdravia. Preto si nič iné neželám, všetko ostatné mám," uzavrela rozprávanie šesťdesiatnička Beáta, ktorá netají, že najšťastnejšia je, keď stojí na pódiu pred svojimi priaznivcami a fanúšikmi.

