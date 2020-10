Video, ktoré šokovalo Slovensko! Počuť v ňom hlas matky, ktorá nabáda malého synčeka, aby opakoval vulgarizmus. Denník Plus JEDEN DEŇ zistil, kde žena býva, a zisťoval, čo ju viedlo k tomu, aby niekoľkokrát oslovila dieťa s rovnakou otázkou: „Oliverko, čo je Matovič?“ A chlapček jej odpovedá: „K....!“

Spomínanou ženou je Lucia a s partnerom žije na Spiši, v obci Rudňany. Domáci na otázku, kde býva, najprv tvrdili, že nikto s týmto menom tu nežije, ale keď sme sa opýtali na jej partnera Pavla, ukázali na jednu z bytoviek v časti Zapálenica.

„Ona je zo Spišskej Novej Vsi, preto ju nepoznáme, Pali je však rodák z dediny,“vysvetlila ochotná Rudňančanka.

Pre istotu sme zazvonili a už na schodoch sme počuli ženský hlas známy z videa. Keď sme povedali, koho hľadáme, Lucia najskôr prisvedčila: „To som ja, čo potrebujete?“

Iba pred právnikom

Len čo sme sa predstavili a povedali, prečo ju hľadáme, blondínka vyhŕkla, že vyjadrovať sa bude len v prítomnosti svojho právnika. „Viem, že ste prišli kvôli videu, ale nie je to tak, ako to vyzerá,“ tvrdila a pridala verziu, ako sa video dostalo na sociálnu sieť.

Neznámy páchateľ?!

„Niekto sa mi nabúral do mobilu! Neviem, kto to bol, ale je to tak. Nebudem však už nič hovoriť, nepotrebujem, aby po mne išla polícia,“ vysvetlila. Na otázku, či je podľa nej vhodné, aby učila dieťa takéto vulgarizmy, mykla plecom a zatvorila dvere.

Okolie si myslí svoje

Susedia boli zhovorčivejší. „Video nás neprekvapilo. Rodina je hlučná, stále sa hádajú a nadávajú si. Vulgarizmy sú tam na dennom poriadku. Lucia je na materskej, partner chodí za prácou do Nemecka, jeho rodičia sú správcami našej bytovky,“ povedala jedna zo susediek.

Drahé "vtipkovanie"

Videom sa už zaoberá polícia. „Budeme preverovať, či v danom prípade došlo k protiprávnemu konaniu, a skúmať prípadnú trestno-právnu zodpovednosť rodičov,“ povedala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Základná trestná sadzba v prípade ohrozovania mravnej výchovy mládeže sú dva roky.

Rýchlo našli aj dospelých, ktorí na proteste nabádali deti k vulgarizmom



Bezprostredne po sobotňajšom proteste sa internetom začalo šíriť video v ktorom maloleté deti kričia do megafónu vulgárne heslá. „Matovič je ten najväčší k….t, pochopte, že ho treba zabiť. Veď to sú akí debili, aj Čaputová,“ počuť vo videu malého chlapca.

Povzbudzuje ho k tomu dospelý muž, ktorý mu navyše podáva megafón a pomáha s pokrikmi. Vzápätí vyzýva ďalšie dve dievčatá, aby sa pridali a spoločne skandovali. Polícia okamžite začala pátrať po identite osôb, ktoré boli na ňom zachytené. Dospelých identifikovala už o pár hodín vďaka výzve na sociálnej sieti deti, podozriví sú z ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

