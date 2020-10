V Košiciach v čase nášho mapovania nestáli síce ľudia v radoch, ale nával na predajnej ploche bol poriadny. Fungovali však všetky pokladne, preto sa kupujúci mali kam "rozptýliť". Rovnaká situácia panovala nielen v Tescu, Kauflande a Lidli, ale aj v menších predajniach.

Predavačky, ktoré sme oslovili svorne tvrdili, že si svoje zažili hneď po otvorení predajne. "Niektorí nakupovali, ako keby sa blížil hladomor. Brali najmä múku, cukor, strukoviny, polotovary, trvanlivé mlieko, mäso, hydinu, údeniny, chlieb, pečivo, koláče, čerstvú zeleninu, ovocie, sladkosti, ale aj minerálne vody."

V predajni s drogistickým tovarom bolo podľa názoru manažéra ľudí tak, ako býva u nich bežne. "Dámy nakupovali kozmetiku, hygienické vložky, šampóny a krémy. Páni väčšinou niečo na holenie a ústnu hygienu."

Mladík, ktorý v Kauflande vykladal balené vody si myslí, že nával bude, ale až neskôr popoludní a podvečer, keď sa Košičania vrátia z práce. "Vždy je to tak, aj v bežný piatok. Dnes sa ma každú chvíľku niekto opýtal, či budeme mať počas víkendu otvorené. Myslím, že mnohí nepochopili ako budú obchody fungovať v následujúcich dňoch. Nebolo to povedané jasne a zrozumiteľne."

Vtipkári na internete tiež nezaháľajú:

Peter: ...hmm, a nestačilo by urobiť pred každým supermarketom odberové miesto?... A možno aj s dodatkom "Pokiaľ chcete vstúpiť, musíte sa nechať otestovať"



Jozsi: Novopečení ústavní právnici (rozumej nudiaci sa plebs na nete) by to považoval za hrubé porušenie Ústavy. A takisto by ti ochotne vysvetlili, akým spôsobom sa mutuje a šíri vírus, lebo stihli sa vyúčiť aj za epidemiológov.



Ingrid: ...super nápad... a stačilo by povedať, že sú 50 percentné zľavy a bolo by tam pol Slovenska



Monika: ...a keď sa dáte otestovať dobrovoľne, dostanete 10€ poukážku na nákup

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Urobíte si aj vy zásoby na najbližšie dni? áno 12%

nie 59%

urobil by som, ale nemám peniaze na veľké nákupy 1%

načo, veď obchody sú otvorené 26%

slabšia hladovka nezaškodí 2%

mám zásoby ešte z prvej vlny 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný