Na sociálnej sieti v dopravnej skupine sa objavilo video, ktoré vyhotovil vodič jedného z áut, ktoré v danom momente odtiaľ prechádzalo. Svedok udalosti a autor videa k nemu napísal. "Nedeľa 18. 10, 15:05 hod., sa stala táto zvláštna situácia, ktorú si ja vôbec nedokážem vysvetliť. Vie niekto, čo sa to stalo...?" Následne dodáva: Nebolo mi všetko jedno, za mojim autom sa vrátil do svojho pruhu (vodič MHD - poznámka redakcie), predtým, keď takmer nabúral do ďalšieho autobusu, ktorý stál na zastávke," popisuje svedok situáciu.

Profesionálny vodič si dovolil prejsť cez dve plné čiary do protismeru. Zdroj: screenshot

Video po chvíľke zmizlo nielen zo skupiny, ale aj zo súkromného profilu. Zo screenshotu je jasne viditeľná situácia. Na frekventovanej štvorprúdovke na Hlinkovej ulici prechádza v smere do mesta autobus MHD, náhle prejde cez dve čiary do protismeru, čím ohrozí vodičov smerujúcich k diaľnici do Prešova alebo na Furču. Mimo zorný uhol kamery sa otočí a zaradí, aby zašiel do garáže, ktorá je práve týmto smerom. Kontaktovali sme dispečing DPMK. Službukonajúca dispečerka uviedla, že vodič ich informoval o zdravotných problémoch i o tom, že odstavuje službu. "Nevedela som však, že urobil niečo také," netajila počudovanie.

Ohrozil kolegu s cestujúcimi

Hovorkyňa DPMK potvrdila, že vedenie spoločnosti má informácie o udalosti, ktorú spôsobila indisponovanosť vodiča pri presune do garáže. "Vodičovi sme po príchode do depa zabezpečili okamžitý odvoz do zdravotníckeho zariadenia. Spomínaná udalosť nás mrzí, avšak sme radi, že obaja vodiči MHD ani iní účastníci cestnej premávky neutrpeli žiadne zranenia. Udalosť sa zaobišla aj bez materiálnych škôd,"zľahčuje situáciu hovorkyňa Vladimíra Petrušová. I

Skončí u dopravákov

Iný názor na vec má polícia. "Vo veci konáme. Polícia sa podnetom už zaoberá a daný skutok bude po objasnení (stotožnení a vypočutí vodiča) riešený na oddelení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Košiciach v zmysle zákona o priestupkoch," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Kolega vodiča, ktorý si neželá byť menovaný sa nestačil čudovať.

Skončí bez vodičáku u psychológa?!

"Toto si dovoliť,a ešte na takom frekventovanom úseku? Veď tam mohlo dôjsť k hroznej tragédii. Denne tade jazdím, preto viem o čom hovorím! Asi mu nebolo až tak zle, keď bol schopný urobiť taký manéver. Mal zastaviť vo svojom jazdnom pruhu pri obrubníku, zapnúť blikačky a volať si záchranku prípadne policajtov, aby prišli riadiť dopravu. Neďaleko, v smere jeho jazdy je aj zastávka MHD i tam mohol dôjsť. Za toto by mu mali zobrať vodičák a firma odstaviť od služieb až pokiaľ sa nepodrobí psychologickému vyšetreniu a testovaniu," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ pobúrený kolega hriešnika.