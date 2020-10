Verejného zasadnutia v Košiciach sa okrem obžalovaného vodiča Elemíra, zúčastnili aj pozostalí po Erike († 67) a Martine († 34), Ján a Branislav Horňákovci. Z Nového Mesta nad Váhom pricestovala do Košíc aj vdova po Ľubomírovi Veselom (†62), Mária, ktorá sama pri nehode utrpela ťažké zranenia a skončila na invalidnom dôchodku.

Prípad tragickej nehody súd uzavrel!

Podstatou zasadnutia bolo prejednanie odvolania prokurátora, poškodených i právneho zástupcu obžalovaného vodiča. Pojednávanie plynulo v pokojnom duchu, najprv sa ujal slova samosudca, neskôr jednotlivé procesné strany. Po zhruba hodine, sudca vyzval prítomných, aby opustili miestnosť, keďže senát sa chce poradiť.

Na chodbe Mária Veselá pristúpila k vodičovi Elemírovi a vyčítala mu, prečo sa rozhodol riskovať, keď vedel, že nemal dostatočne dlhý oddych na to, aby zvládol náročnú cestu na Slovensko. "Môj manžel prosil, aby ste nešli. Ešte sa opýtal či nás chcete zabiť. Poznamenali ste, že nechcete nikomu z nás ublížiť, a samozrejme ani sebe. Vám sa napokon nič nestalo, ale ľuďom v autobuse áno. Zničili ste mi život, zabili ste môjho manžela aj ďalších štyroch. Mňa ste doživotne zmrzačili, nikdy vám to neodpustím!"

Tri roky za mrežami a zákaz šoférovania

Po zhruba polhodine vyšla z pojednávacej siene zapisovateľka a začala zháňať príslušníkov justičnej stráže. Obžalovaný sa znepokojene obzeral okolo seba, rovnako aj jeho manželka a zať, ktorí ho prišli podporiť.

Po opakovanom vstupe do miestnosti, sudca v zdôvodnení uviedol, že zamietol odvolanie všetkých procesných strán voči rozsudku rožňavského okresného sudcu, čím potvrdil právoplatnosť pôvodného rozsudku. "Za prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví sa odsudzuje na tri roky nepodmienečne. Zároveň mu súd zakázuje viesť všetky druhy motorových vozidiel počas 84 mesiacov." Súd pritom zohľadnil poľahčujúce okolnosti, že sa priznal, svoj čin oľutoval a verejne sa ospravedlnil poškodeným.

Rozzúrený Košičan

Mladší z Horňákovcov Braňo vtedy vybuchol,a so slovami: "Toto nebudem počúvať," si to namieril k dverám pojednávacej siene. Tam kričal, že je nehorázne, aby vodič za smrť piatich ľudí obišiel s takýmto smiešnym trestom. "To je výsmech spravodlivosti. Sme banánová republika. Za oveľa menšie skutky súd vymeria podstatne vyššie tresty. Je to nehorázne! Kde je spravodlivosť?" To už zakročili policajti z justičnej a vykázali ho na chodbu súdu. Rozčúlený muž sa však neupokojil ani tam, jeho krik sa rozliehal po budove súdu.