Očakávali, že ich zaplavia turisti! No zatiaľ sa nedočkali. Turistov je vo Vysokých Tatrách oproti minulosti ako šafránu. Cestovný ruch v našich veľhorách krváca. Hoteliéri vidia príčinu v opatreniach pre pandémiu, no známy tatranský starosta ukazuje na iné dôvody.

O viac ako o polovicu menej turistov a dovolenkujúcich je oproti predminulým rokom vo Vysokých Tatrách. Po zrušení lockdownu pre pandémiu všetci tí, ktorí žijú z cestovného ruchu dúfali, že v lete dobehnú, čo zameškali. Rátali s tým, že mnoho Slovákov bude dovolekovať doma a práve v Tatrách alebo že využíjú to, že konečne lockdown a časy zatvorených prevádzok skončili. No turisti sa tu zatiaľ nehrnú!

Hotelieri vravia, že im narobili škrt cez rozpočet nedávne opatrenia na štátnych hraniciach a následné rušenie jednej objednávky ubytovania za druhou českými turistami. Pritom počas leta mávali vždy plno. "Ráno, keď si pozrieme rezervácie máme plno, no o desiatej je tam aj 40-percentné storno," vraví riaditeľka hotela Morava Iveta Šestáková. Podľa nej sú dôvodom vládou prijaté opatrenia a nariadenie 5-dňovej karantény. "Klienti, ktorých máme veľa z Čiech, nám rušia pobyty. Vypadli nám aj Poliaci. Pre nás je to dosť veľký problém. A zo Slovákov chodia na pobyty najmä tí, ktorým to prepláca zamestnávateľ. Čakali sme, že leto bude silnejšie," povzdychla si. Pomohlo by im, keby k nim mohli prísť aspoň Česi, ktorí sú pre nich kľúčoví: "Keby sa zrušila karanténa a nahradila sa testom."

Riaditeľka hotela Morava Iveta Šestáková. Zdroj: Ingrid Timková

Riaditeľka organizácie cestovného ruchu Región Tatry Lucia Blašková vraví, že turisti v Tatrách sú, no úbytok je výrazný: "Ale prvá polovica júla bola vždy taká, že ľudia začiatkom leta cestovali do zahraničia a Tatry pre nich boli dovolenkovou destináciou číslo 2. No teraz nám najviac ubudlo zahraničných kientov." Podľa nej ide o masívny výpadok pre cestovný ruch v Tatrách. Príčinu vidí tiež v opatreniach súvisiacich s karanténou: "Nie je to katastrofálne, ale vyzerá to tak, že na minuloročné čísla sa nedostaneme, hoci aj vtedy boli zavedené opatrenia, no ľudia mohli cestovať aj sa ubytovať."

AKO TO VYZERALO V TATRÁCH VLANI? ŠOKUJÚCE FOTKY SI POZRITE V TOMTO ČLÁNKU:

Zopár českých turistov sme v našich veľhorách predsalen stretli - Marcela (45), Kateřina (15), Jirka (54) a Žaneta (17) prišli k nám na dovolenku na týždeň. Zastihli sme ich v Tatranskej Lomnici cestou k lanovke na Skalnaté Pleso. Pricestovali ešte pred prijatím sprísnených opatrení na hraniciach. Po návrate musia do karantény a na PCR test, pretože im bude pár dní chýbať do 14 dní po druhom očkovaní. Hlava rodiny však vyriekla ostrú kritiku na miestne pomery a vôbec sa netýkala vládnych nariadení v súvislosti s koronakrízou. Jeho OSTRÉ slová si prečítajte v popise fotografie v GALÉRII na tomto odkaze.

Manželia Eva (40) a Vladimír (38) s dcérou Karolínkou (5) prišli do Tatier z Trnavy, navštívili Tatranskú Lomnicu a boli sa vyviezť lanovkou zo Štrbského Plesa na Solisko : "Na to, akú situáciu sme mali doteraz na Slovensku, je tu turistov momentálne dosť," zasmiali sa. V Tatrách sú po druhý raz, veľmi sa im tam páči. Prišli na týždeň.

Na dámsku jazdu do našich najkrajších hôr sa vybrali Bernadetta Tonič (40) a Vanessa (21) z Galanty. Ubytovali sa v hoteli Hutník: "Chodievame do Tatier každoročne už 24 rokov. Po iné roky tu bolo podstatne viac turistov, teraz je tu prázdno."

Starosta Štrby Michal Sýkora si slabú návštevnosť vysvetľuje nielen opatreniami s koronakrízou. Keďže do ich katastra patrí aj Štrbské Pleso, pripravovali sa na viac turistov, ako majú teraz: "Predpokladal som, že to nebude rýchly nábeh, lebo stále sú opatrenia, ľudia zvažujú či ísť alebo neísť do Tatier. " V čom však vidí najväčší dopad na to, že ľudia zostávajú doma? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII tu.

Anketa Chystáte sa v blízkej dobe navštíviť Vysoké Tatry? Áno 27% Nie 73% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný