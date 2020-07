Koronakríza pravdepodobne spôsobila, že v Tatrách pôjde o jednu z najsilnejších turistických sezón. V stredu dokonca na Štrbskom Plese nebolo kde zaparkovať. Mestskí policajti museli preto zasahovať na Štrbskom Plese. “Skolabovali sme, všetky parkoviská sú plné,” vraveli policati, ktorí nepúšťali motoristov ani do parkovacieho domu na začiatku osady a odkláňali ich na miestnu komunikáciu, približne 300 metrov od centra turisticky vyhľadávanej lokality.

Lenže problém s parkovaním je v Tatrách dlhodobý a podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu pre región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej nekopíruje návštevnosť: “Sme zatiaľ na 80-percentách návštevnosti minulého roku, svoje zohráva počasie. Veríme, že to v auguste dobehneme, teplo zvykne byť aj v septembri. Celkovo však možno povedať, že očakáme pozitívny priebeh letnej sezóny.”

Tá sa, podľa nej, slušne rozbieha. Tatry sú síce naoko plné, ale počasie mieša karty: “Stále sú voľné ubytovacie kapacity aj priamo v Tatrách ale i v podhorí. Napríklad zo Spišskej Soboty hotelieri hlásia voľné miesta.” Jednodňových návštevníkom je menej ako po minulé roky. “Ale prišlo nám veľa Čechov, prekročíme štatistický štandard. Poliaci chýbajú zásadne. Ale objavujú sa nám aj turisti z iných krajín, no sporadicky,” vysvetľuje Blašková.

Zahraniční turisti, ale aj tí zo Slovenska, často využívajú služby informačných centier. “Chodia si k nám kupovať mapy, pýtajú sa, kam sa majú vybrať, na odporúčané vychádzkové trasy a túry alebo najatraktívnejšie miesta,” opisuje Miška z centra na Štrbskom Plese. Najčastejšie im odporúča pozrieť si jazero, ktoré je jedno z najjkrajších a najromantickejších miest v Tatrách.

Turisti, ktorých sme oslovili, boli so službami miestnych podnikateľov spokojní. Barbora (24) z Prahy a Adam (27) z Plzne prišli do Tatier na týždeň: “Sme tu veľmi spokojní, nie sme tu po prvý raz.” Už si pozreli vodopád Skok, vystúpili na Rysy, na Hrebienok. V tomto roku sa plánujú vybrať ešte do Chorvátska.

Manželia Adam (28) a Silivia (27) s dcérou Karolínkou (15) sú z Trnavy. Ubytovali v Nizkych Tatrách na 5 dní a chodia do centra veľhôr na jednodňové výlety. Tento rok sa tu ešte raz plánujú vrátiť, do zahraničia sa nechystajú. Zdroj: Ingrid Timková

Návštevníkov Vysokých Tatier, najmenších veľhôr v Európe, lákajú majestátne výhľady na štíty hôr, liečivé účinky takmer nedotknutej krásnej prírody, možnosti turistiky, cykloturistiky, horolezectva, ale i ponuka zábavy, oddychu, kultúry a histórie.

Medicínu s overenými účinkami si nájdu návštevníci vo Vysokých Tatrách. Tvrdí to predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu pre región Vysoké Tatry Michal Sýkora, starosta Štrby, pod ktorú patrí aj Štrbské Pleso. V týchto dňoch si vraj každý uvedomuje hodnotu zdravia viac ako inokedy: “Horská klíma, zvýšený atmosférický tlak, slnečný svit a voňavé silice – naše dostupné prírodné „kúpele“ sú po náročnom období pripravené ako liek nielen pre telo, ale aj dušu.”

Popradské pleso. Túra k nemu trvá zo Štrbského Plesa 1,5 hodiny. Zdroj: Ingrid Timková

Letná sezóna vo Vysokých Tatrách:

Novinkou je poistenie na zásah Horskej záchrannej služby, ktoré má každý ubytovaný hosť na území mesta Vysoké Tatry v rámci dane za ubytovanie. T

Vysoké Tatry ponúkajú turistom približne 600 km značkovaných chodníkov – po dolinách, výstupy na tatranské chaty, cesty k najkrajším tatranským plesám, tatranské vrcholy či dvojtisícové štíty, prechody cez tatranské sedlá s nebeskými výhľadmi.

Neopakovateľné výhľady na okolité štíty si vychutnáte po vyvezení unikátnou visutou červenou lanovkou zo Skalnatého plesa turistov na Lomnický štít. Jazda prekonáva 855 metrové prevýšenie a trvá 8,5 minúty.

Z výstupnej stanice lanoviek sa dostanete k turistickým chodníkom do rôznych zákutí, dolín, či štítov Tatier, s rôznymi stupňami náročnosti na kondíciu a čas.

Tatranský región ponúka mnoho možností na individuálnu návštevu, nordic walking trasy, bežecké trasy, cyklistické chodníky priamo v Tatrách či v Poprade, náučné chodníky, neprebádané zákutia (stredoveká Osada Šoldov, Kalvária na peknú vyhliadku v Starom Smokovci), vyhľadávanú vysokohorskú turistiku, či krátky výlet na obľúbené Štrbské Pleso, miesto pre rodinnú prechádzku na čerstvom vzduchu.

V Tatrách je možné požičať si klasické bicykle aj e-bike, zorganizovať si krátky výlet na Segway, či využiť rôzne vnútorné a vonkajšie športoviská – tenisové kurty, multifunkčné ihriská.

Tatry ponúkajú viac ako 300 km značených cyklotrás rôznych obtiažností, určených pre všetkých – rodinky s deťmi, milovníkov horskej a cestnej cyklistiky, športovcov aj začínajúcich cyklistov. Cyklotrasy nájdete na www.regiontatry.sk.

Turisti môžu vyskúšať aj Nordic walking, odporúčaný je napríklad nenáročný okruh okolo Štrbského plesa a Nového Štrbského plesa.

Deti sa potešia z vynoveného Rozprávkového putovania s Denníkom dobrodruha s množstvom rozprávok a hlavolamov aj priamo v teréne. Získajú ho v Tatranských informačných kanceláriách.

Historické električky Kométa a Trojča budú jazdiť naprieč Vysokými Tatrami.

V Tatranskej Lomnici v mestskom parku je každý piatok po zotmení pripravené letné kino, sobota bude patriť divadelným predstaveniam pre najmenších a v nedeľa to budú Príbehy z Tatier.