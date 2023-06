Popradčan Milan Reichel je nahnevaný. Zranil sa v uplynulých dňoch tak vážne, že skončil na operačnom stole. Stalo sa to len deň pred súdnym pojednávaním na prešovskom súde, kde mal vypovedať ako svedok. To, čo si následne prečítal kdekade, ho zarazilo.

Milana pobúrilo, keď si na sociálnych sieťach prečítal nezmysly o tom, že mal úraz na hlave, neskôr na nohe a dokonca, že sa chcel vyhnúť stretnutiu s Mikulášom Černákom, ktorý sa mal tiež objaviť ako svedok v prípade Slavomíra Surového, ktorý sa dožaduje obnovenia procesu a dokázania svojej neviny v prípade vraždy Petra Klešča za čo si odsedel 12 rokov z pätnástich.

Nezmysly a fabulovanie

Reichel, ktorý už raz v danej veci vypovedal, to vyhodnotil ako totálne bludy a v prípade jeho osoby a Černáka, ako strašenie bociana žabou. „Nič iné nemôžem na to povedať. Bol som na pár dni v Bratislave a tam sa mi stalo to, s čím som v najhoršom sne nepočítal. Priateľka kráčala po chodníku a ja som sa viezol “krokom“ popri nej. Cyklisti vedia, že takáto jazda je veľmi problematická. Zrazu mi koleso vošlo do ryhy, ktorá bola v asfalte. Stratil som rovnováhu. Nedokázal som však skočiť na nohy a zabrániť pádu, keďže som mal tretry zasunuté v kufroch na pedáloch a keďže som ich len nedávno menil, sú ešte tuhé a nerozopli sa,“ popisuje ako došlo k úrazu.

Desivý pohľad

Spadol na bok a koleno si udrel o chodník. „Tušil som, že je zle, pohľad na nohu mi to potvrdil. Urobil som video zranenia a poslal som ho vynikajúcemu chirurgovi. Vyhodnotil to tak, že mám zrejme odtrhnutý väz a bude nutná operácia kvadricepsu, pričom nikto z nás netušil, či nemám niečo aj s jabĺčkom,“ popisuje nie veľmi príjemnú story.

Na nevydržanie

Hoci Milan mohol vyhľadať pomoc v Bratislave alebo v Malackách, kde má známych lekárov rozhodol sa aj s ohľadom na blízkosť domova pre odvoz do popradskej nemocnice. „Zhruba o štvrtej ráno ma operovali. Zákrok trval necelú hodinu a absolvoval som ho v spinálnej anestézii. Vnímal som všetko čo mi robili, len som necítil bolesť. Tá prišla potom, keď mi odznelo umŕtvenie," spomenie krušné chvíle.

