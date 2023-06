Zdravotník sa exkluzívne vyjadril pre Plus JEDEN DEŇ, že nekonal svojvoľne. Pacient, ktorý je už pomaly inventárom nemocnice a chodí k ním (nielen on) až pričasto, keďže železničná a autobusová stanica zamedzili ľuďom bez domova prístup do ich objektu, tak teraz si chodí podriemať alebo sa vyspať do nemocnice.

Plnil príkaz

Presne tak to bolo aj v piatok (2. júna) popoludní, zhruba o druhej. "Prišiel s tým, že potrebuje vyšetrenie u internistu, čo napokon aj absolvoval. Pri odchode mi personál ambulancie prikázal, aby som osobu, ktorá bola pomočená, zapáchala, vulgárne slovne útočila a vyhrážala sa všetkým okolo zabitím, vyhodil von (Daniel nechcel povedať, kto presne mu vydal takýto príkaz - pozn. redakcie). "Ja som len splnil to, čo sa odo mňa žiadalo. Nebola to moja vlastná iniciatíva. Bál som sa ho oblapiť okolo pása a zdvihnúť, ani nie preto v akom bol stave, ale vnímal som ho ako nebezpečného. Nevedel som či nemá pri sebe nôž alebo inú zbraň," spomína okolnosti udalosti, ktoré predchádzali situácii a neboli zachytené na videu.

Bezpečnosť je prvoradá

Jeho snahou bolo dostať muža čím skôr von z oddelenia, kde boli aj malé deti, ktoré počuli vulgarizmy, a tiež boli ohrození vyhrážkami o zabití. "Vytiahol som ho až k hlavným dverám. Postavil sa, a bez toho, aby sa podopieral o barlu, vyšiel z areálu nemocnice. Nikto z personálu mi nič nehovoril. Bolo to aj preto, že ho už dobre poznajú a mnohí s ním majú svoje, nie najlepšie skúsenosti," rozpráva zdravotník.

Nešťastná mama

Incident, má pre neho mimoriadne dramatické následky. „Posledné dni som veľa toho nenaspal, žijem v strese aj moja rodina. Matky sa veľmi dotklo, keď videla to video v správach. V pondelok a v utorok som mal mať voľný deň po nočnej, ale 5. 6. podvečer mi zavolala vrchná sestra, aby som prišiel na osmičku do práce (osemhodinová výnimočná služba - pozn. red.), že potrebujú vyriešiť záležitosť s videom. Nastúpil som v utorok riadne do práce o siedmej ráno a neskôr keď prišli nadriadení predvolala si ma námestníčka a vrchná sestra s tým, že mi ponúkli možnosť výpovede dohodou, lebo ináč ma okamžite vyhodia. Nesúhlasil som a nič som nepodpísal," hovorí Daniel, ktorý sa rozhodol požiadať o pomoc právnika.

