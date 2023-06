Miškin otec povedal, že ich právnik sa chystá nahliadnuť do policajného spisu. Bude ho vraj zaujímať, či je tam podchytený prípad, ktorý vyplával na povrch počas vyšetrovania postrelenia jeho dcéry. Náhodný výstrel zo služobnej zbrane tohto pedagóga totiž mal padnúť aj v októbri 2021. „Advokát povedal, že to mení podstatu. Ak sa to stalo dvakrát, nemôže to byť náhoda,” myslí si.

„Pre nás je teraz najdôležitejšie, aby rezort vnútra prestal kľučkovať a uznal úraz za pracovný,” vraví otec mladej kadetky. Dodáva, že vec sa nepohla, hoci o tom hovoril aj s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.

Prepísal majetok na príbuzných?

Podľa Igora to, že Šeparneva odsúdia, nijako nerieši ich situáciu. „Už určite nič nevlastní. A to, že bude škodu splácať napríklad po 50 eurách a možno aj menej, to je nič, naše náklady sú obrovské,“ hovorí skepticky s tým, že ich byt už na 90 percent prerobili na bezbariérový, a ešte stále potrebujú dorobiť nejaké detaily bez ktorých dievča nemôže fungovať.

So zatnutými zubami

Rodičov sme zastihli počas víkendu v Kováčovej, kam chodia za dcérou pravidelne každý týždeň. „Tie bolesti nôh u Mišky stále pretrvávajú, čo ju veľmi limituje, ale ona je bojovníčka, zatne zuby a cvičí, hoci je to pre ňu veľmi ťažké. Pokroky sú však viditeľné.“

