Zronená Lívia nedokázala pricestovať na pojednávanie. "Nebolo to kvôli diaľke, ale emočnému vypätiu, ktoré prežívam od momentu, keď som sa dozvedela správu, akú nikto nikdy nechce počuť a najmä nie rodič. Pocity nás, ktorí prežili vlastné dieťa vie pochopiť iba ten, koho sa reálne dotkla takáto tragédia," hovorí dojatým hlasom mama Natálie (†19), najmladšej obete šialenej a mimoriadne tragickej jazdy Dušana Dědečka.

Preplakaný deň

Vo štvrtok (8. 6.) nedokázala myslieť na nič iné, len na to, aký verdikt vysloví súd. "Išla som na cintorín, kam spolu s manželom chodíme veľmi často, teraz som bola pri hrobe Natálie sama, keďže Pavol bol v Bratislave na pojednávaní. Keď som sa dozvedela, že súd mu vymeral len 15 rokov, nemohla som tomu uveriť. Preplakala som celý deň a nedokážem ani teraz spracovať toľkú krivdu," hovorí sklamane...

Zničené šťastie

"Pätnásť rokov za päť zmarených životov? V prípade, že po uplynutí dvoch tretín trestu požiada o podmienečné prepustenie a bude mu vyhovené, bude doma so svojou rodinou a viesť plnohodnotný život," hovorí s trpkosťou v hlase. "No, naša dcéra sa nám už nikdy nevráti. Jej očká zhasli a srdiečko dotĺklo," horekuje Lívia, ktorá sa tešila na príjemné veci, ktoré prežije rodina s Natáliou. "Dušan Dědeček, ktorému by som zrejme ani nedokázala pozrieť do oči za to čo nám urobil, zničil naše plány a sny, neostalo z nich nič. Namiesto toho, aby dcéra pribehla za nami domov a rozprávala nám o skúškach, úspechoch, študentskej láske a inom, čo mladý vek so sebou prináša, chodíme s manželom na jej hrob a modlíme sa za pokoj jej dušičky. Neviem, či sa s tým dokážeme niekedy vyrovnať," povedala

