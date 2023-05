Usmievavé mesto či férový primátor! Takýmito sloganmi lákal súčasný primátor František Oľha svojich voličov v nedávnych voľbách. Najprv si dal zvýšiť svoj plat, potom dane za odpad a nehnuteľnosti. A teraz prišiel rad aj na najmenších.

Rodičom prešovských škôlkarov preto teraz úsmev na perách zamrzol! Najmä pre neférový postoj radných, ktorí navrhli a odklepli zvýšenie poplatku za umiestnenie detí v mestských materských škôlkach.

Navyše, každá z 20 škôlok bude počas júla a augusta prevažne zatvorená - z deviatich týždňov budú fungovať iba štyri. A žiadna náhradná nebude pre deti k dispozícii. "Materské školy budú otvorené len pre deti, ktoré sú prijaté do danej materskej školy,” informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.

Platbu za stravné odsúhlasili prešovskí poslanci vo výške 2,50 eura na deň, príspevok za školné vo výške až 6,60 eura. Školné sa zvyčajne platí za celý mesiac, počas roka je to suma 29 eur, v lete to po novom vychádza na 130 eur. Mesto ani po opakovaných otázkach podmienky nespresnilo, a teda či budú musieť rodičia zaplatiť celú sumu alebo iba pomernú časť za dni, keď bude otvorená škôlka.

Keby to aj bol príspevok len za 10 dní v mesiaci, keď bude otvorená škôlka, aj tak ide o viac ako dvojnásobné zvýšenie. Pre nízkopríjmové osoby, osamelo žijúcich rodičov s nízkym finančným príjmom, či pre viacdetné rodiny ide o veľký problém. “To aby som rozmýšľala, či sa mi vôbec oplatí chodiť do roboty, keď mám za škôlku zaplatiť takú vysokú sumu,” vraví osamelo žijúca matka Patrícia (23). Rodičia s dvomi či tromi deťmi v škôlke to budú mať ešte horšie.

Ako je to v bratislavskej mestskej časti či v metropole východu v Košiciach? Budete prekvapení!