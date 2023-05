Vývoj majú na starosti múdre hlavy v Poprade, výrobu šikovné ruky ich kolegov a ich výrobky putujú do celého sveta! V bývalom popradskom podniku Tatramat so 100-ročnou históriou výroby práčiek teraz vyrábajú tepelné čerpadlá, ohrievače a rekuperačné jednotky. No a objednávok majú podstatne viac, ako stíhajú vyrobiť.

Preto teraz spoločnosť Stiebel Eltron Slovakia v Poprade otvorila novú výrobnú halu. Očakávajú, že rozšírenie výroby skráti čakacie doby na tepelné čerpadlá, ktoré sú v súčasnosti aj pol roka. Nielen pre cenovú dostupnosť prichádzajú objednávky z celej republiky. Aj vďaka dotáciám od štátu na zelené domácnosti.

Podnik bude rozširovať svoje výrobné kapacity naďalej, objem výroby chce v budúcnosti zvýšiť až o 97 % a investovať až 26-miliónov eur. V závode by malo v nasledujúcich dvoch rokoch pribudnúť k 500 zamestnancom ďalších 100 nových pracovných miest. V novej výrobnej hale budú na ploche 2200 m² vyrábať plechové dielce na výrobu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody. Tie odtiaľ vyvážajú do celého sveta.

A už teraz kreslia projekt na stavbu ďalšej výrobnej haly a skladových priestorov. "Zároveň chceme zmodernizovať, zoptimalizovať a zefektívniť výrobný proces tak, aby sme mohli vyrábať produkty a zariadenia s vyššou pridanou hodnotou,“ hovorí konateľ spoločnosti Peter Štrbian.

Storočná tradícia výroby Výroba v areáli spoločnosti Stiebel Eltron Slovakia v Poprade má takmer 100 ročnú históriu.

Do roku 2020 bola známa pod obchodným menom Tatramat.

Závod sa v súčasnosti zameriava na výrobu elektrických ohrievačov vody, tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a tepelných čerpadiel na ohrev vody, vykurovanie a chladenie.

Vyrába aj komponenty a zostavy pre materský závod v Holzmindene, smaltované kotlíky pre závod v Eschwege.

Výrobné diely či hotové produkty z Popradu smerujú tak na trhy v rámci EÚ, ako aj do celého sveta.

