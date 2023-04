Zomrela pri nehode pre nezodpovedné správanie iného! Iveta (†56) sa už nikdy nevráti k milovaným vnúčatkám a svojej dcére. A už ju nikdy viac neuvidia detičky z materskej škôlky v Turnianskej Novej Vsi (okres Rožňava), pre ktoré bola obľúbenou vychovávateľkou.

O život prišla pri nehode v utorok ráno o pol ôsmej, ktorú podľa zverejneného videa spôsobil bývalý starosta Krásnohorského Podhradia Peter Bollo. Ten svojim luxusným mercedesom jazdil zo strany na stranu, prešiel do protismeru, zišiel do priekopy, vrátil sa na vozovku a vpálil do škodovky jazdiacej v protismere, ktorá začala horieť. V nej ako spolujazdkyňa sedela Iveta. Zomrela na mieste.

Vodičov oboch áut ošetrili privolaní záchranári a previezli do nemocnice. Nebolo možné vzhľadom na rozsah ich zranení podrobiť ich dychovej skúške, preto im vzali krv na zistenie alkoholu či iných omamných látok. Polícia zisťuje, ako sa nehoda stala, rožňavský policajný vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví.

Zrejme však budú musieť prípad odložiť, pretože dva dni po nehode exstarosta zomrel. "Môžeme potvrdiť, že vodič vozidla značky Mercedes, ktorý pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, dnes v nemocnici zomrel. Na objasnení dopravnej nehody policajti intenzívne pracujú. Jej bližšie okolnosti, presná príčina vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,” uviedla polícia na sociálnej sieti.

