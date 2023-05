Komunistické symboly stále neodstránili: Pozrite sa, ako to vyzerá v meste na krajnom východe!

Na trojhraničí s niekdajším Sovietskym zväzom a Maďarskom založili v roku 1994 Čiernu nad Tisou. Na lúke tam vyrástla železničná prekládková stanica. V najlepších rokoch socializmu, keď tam bol najväčší suchozemský prístav v strednej Európe, v meste pracovali tisíce železničiarov. V roku 1968 sa mesto stalo pupkom sveta pre schôdzku Alexandra Dubčeka s vtedajším šéfom sovietskeho politbyra Leonidom Brežnevom. O tri týždne na naše územie Rusi poslali tanky. Odvtedy sa to tam takmer vôbec nezmenilo - takmer žiaden rozvoj, žiadna výstavba. Práve naopak, to, čo bolo pekné, už roky chátra. Ľudia nemajú prácu, podnikateľom sa nedarí. Ceny nehnuteľností sú zúfalo nízke, žiť tam nie je žiadna slasť. Pozrite sa, ako to tam vyzerá. Z niektorých častí stále neodstránili komunistické symboly.