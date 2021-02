Situácia v súvislosti s pandémiou sa zhoršuje, no lyžiarske stredisko vo Vysokých Tatrách je plné turistov. Vyzerá to tam, akoby ani žiaden lockdown a zákaz vychádzania nebol!

Stačilo oznámiť, že do prírody je možné ísť bez testu a aj z okresu do okresu a problém je na svete! Kým ešte pred dvomi týždňami strediská vo Vysokých Tatrách zívali prázdnotou a boli dni, keď tam nebolo možné stretnúť živú dušu, teraz sa situácia obrátila. Tatry sú plné!

A to aj napriek tomu, že epidemická situácia sa na Slovensku postupne zhoršuje, je zákaz vychádzania a máme čiastočné uzamknutie ekonomiky. No na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách tomuto takmer nič nenasvedčuje.

Teda, okrem vypnutých vlekov a zatvorených reštaurácií a hotelov. Inak všetko funguje tak, aby turisti nestrádali. Bufety a stánky sú pripravené na návštevníkov, svahy sú plné sánkujúcich či lyžiarov skialpinistov. Parkoviská sú zaplnené autami z rôznych okresov, aj z opačného konca republiky. Bratislavčanov je tam neúrekom.

"Sme ubytovaní na chate. Prišli sme minulý týždeň v sobotu, zostávame do nedele," opisovala mamička s malými deťmi ochotne. Ale ochota ju prešla hneď po tom, keď sme sa jej opýtali, či si ju môžeme odfotiť. Viacerí z opýtaných boli mimo popradského okresu. Niektorí priznali, že sú ubytovaní v miestnych penziónoch, ostražitejší nás presviedčali, že tu majú vlastné nehnuteľnosti alebo sú iba jednodňoví turisti. "My sme z Bardejova, máme to sem hodinu a pol cesty, " vraveli Samuel (18) a Martina (19). Prešovčanka Daniela (41) prišla so svojou dcérkou Biankou (6) na deň - dva. "Máme tu byt," vysvetľovala.

Pozrite si video, ako to v Tatrách vyzeralo pred dvomi týždňami:

O obsadenosti chát a penziónov počas školských prázdnin svedčili nielen autá parkujúce pred nimi, ale aj rezervačné systémy. "Ďakujeme pekne za váš záujem o ubytovanie v našom priváte v termíne 27.2-5.3.2021. Je nám ľúto, ale tento termín už máme obsadený. Ďakujeme ešte raz za váš záujem, snáď sa uvidíme niekdy nabudúce," odpísali prenajímatelia ubytovania v jednej z tatranských osád Katka a Peter.

Budúci týždeň sú totiž školské prázdniny v Bratislavskom kraji, tento týždeň majú školské voľno východniari.

Našli sa však aj takí, ktorí odpovedali, že z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou momentálne svoje objekty neprenajímajú. "Funguje to tak, že sa to dá dohodnúť iba osobne, alebo to prenajímajú iba takým hosťom, ktorí už u nich boli a majú teda istotu, že ich nenahlásia úradom. Veď každý potrebuje žiť," zasväcovali nás do tajov svojho podnikania miestni.

Lenže kým v Tatrách si turisti užívajú sneh a slnko, nemocnice majú k dispozícii čoraz menej voľných ventilovaných lôžok. Zhoršuje sa sedemdňový priemer pozitívnych prípadov.

Minulý týždeň Slovensko evidovalo priemerne 108 úmrtí v súvislosti s koronavírusom. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctvaMarek Krajčí. V rámci regionálneho rozdelenia sa do čiernej farby po novom zaradí od pondelka 20 okresov, ďalších 53 je bordových. Celá krajina je v rámci covid automatu čierna. Na budúci týždeň bude platiť štvrtý stupeň varovania.

Čierne okresy:

Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

Bordové okresy:

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Komárno, Košice I – IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.

Červené okresy:

Kežmarok, Námestovo, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Tvrdošín.

V GALÉRII SI MÔŽETE POZRIEŤ, AKO TO POČAS TÝŽDŇA V ČASE ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN VYZERALO VO VYSOKÝCH TATRÁCH, ALE AJ TO, AKÉ PRÁZDNE BOLI PRED DVOMI TÝŽDŇAMI.



