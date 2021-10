Sudcovia, ktorým zákon nedovoľuje zapájať sa do protestných akcií poslali vyhlásenie k zámeru rezortu spravodlivosti.

"Navrhovanú zmenu sídel a obvodov nepovažujeme za reformný krok, ale za politický zásah bez akejkoľvek spoločenskej potreby a verejnosti prospešného efektu. Sme znechutení z toho, že tak zásadnej zmene súdneho systému nepredchádzala odborná ani verejná diskusia a rozčarovaní z toho, že ministerka spravodlivosti v rozpore so skutočnosťou verejne prezentuje opak," uvádza sa vo vyhlásení. Sudcovia považujú za prejav svojvôle to, že na stovky vecných pripomienok, podaných k prvému návrhu zmeny súdnej mapy, ministerstvo spravodlivosti nijako nereagovalo.

"Namiesto vecnej diskusie o nich predložilo formálne nový návrh, ktorý je však materiálne jednou a tou istou zmenou. Ministerstvom prezentovaný zámer dosiahnuť zmenou sústavy súdov špecializáciu sudcov nemôže byť naplnený preto, že až na malé výnimky týkajúce sa niekoľkých najmenších súdov, sú všetci sudcovia v hlavných agendách špecializovaní už teraz. Efektívne a transparentné rozdeľovanie práce medzi sudcami je možné uskutočniť aj inými nástrojmi, než zväčšovaním súdnych obvodov, s ktorým sú

nevyhnutne spojené závažné spoločenské dopady, predovšetkým sťaženie prístupnosti súdov pre ľudí, prepúšťanie zamestnancov a potreba vynakladania značných nákladov na zriadenie a zariadenie sídel zlúčených súdnych obvodov," znie výčitka sudcov. Tí sú prevedčení, že rezortom prezentované dôvody a dopady zmeny, najmä dosiahnutie zrýchlenia konaní a skvalitnenie rozhodovacej činnosti, majú podľa ich slov len populistickú povahu bez reálneho a obhájiteľného základu.



"Sme sklamaní z toho, že tak závažná zmena sa realizuje v období poznačenom pandémiou a že vláda zamýšľa použiť na realizáciu, z nášho pohľadu, zbytočnej reorganizácie značné finančné prostriedky, ktoré v aktuálnej nepriaznivej ekonomickej situácii, naviac s negatívnou prognózou, je možné použiť na ďaleko dôležitejšie účely," znie výčitka na adresu kompetentných.





Viera Tomková, ktorá zastupovala na proteste šéfku odborov, pracuje v danom odbore už 37. "Som sklamaná a znechutená z tohto kroku. Ja napríklad dochádzam do Košíc a neviem si predstaviť, že sa budem teraz presúvať až do Prešova, pričom my máme v metropole východu plne funkčný súd a ten chcú zrušiť? Príde mi to nekoncepčné a nelogické!"

Erika Tašíková, je odbornou asistentkou - referentkou na KS, kde pracuje už 27 rokov. "Tvrdiť o našich sudcoch, že chýba im špecializácia je nezmysel, keďže každý sudca sa venuje len jednej agende - trestnej, rodinnej, správnej obchodnej alebo občianskoprávnej. Ak sa niečo zmenilo, okamžite sudcovia an to reagovali. ja yb som povedala, že Prešove je menej sudcov a títo musia tzv. robiť všetko, preto tam určite nemôžeme hovoriť, že špecializácia u nich funguje. Príde mi smiešne, že taký veľký súd akým je náš ma "spadať" pod menší, prešovský súd. Okrem toho my tu mám aj právnickú fakultu, ktorá s nami spolupracuje, v Prešove chýba."

