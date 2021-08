Dnes je jej sľubná kariéra minulosťou, aspoň na určitý čas určite, keďže Annamária je tehotná. Priateľ Sebastián, s ktorým si predstavovala ružovú budúcnosť sa k informácii o radostnej správe postavil nedžentlmenský a dievča vykázal z domu. Za mladučkú milenku si už podľa miestnych dokonca stihol nájsť náhradu. "V krátkom čase má už tretiu partnerku, pričom s prvou má dve deti z ktorých je jedno postihnuté," znie informácia z osady.

Chudobná rozvetvená rodina dievčaťa je bezradná. Nevedia momentálne čo majú robiť. Matka Izabela uvažuje o tom, že dcéru pošle na potrat, brzdou sú akurát peniaze. Všetko je aktuálne vo fáze riešenia, hoci času nazvyš už nemajú...

Ako Plus JEDEN DEŇ napísal v júni, matka zatajovala hriešnu "lovestory" svojej maloletej dcéry, tvrdila, že dievča býva s nimi a ona sama nastojí na tom, aby športovala a mala sa lepšie než ona. Prorocky vyzneli vtedajšie slová jednej z osadníčok, ktorá nám povedala: „Balerínka do leta skončí so športom, lebo bude tehotná. A jej matka s tým neurobí nič. To je prvý frajer dievčaťa, je do neho veľmi zamilovaná a teraz ju zaujíma len on, nič iné!“ Ako je vidieť, nemýlila sa...

Tréner Norbert Pecze odmietol akokoľvek komentovať stav svojej zverenkyne. Dokonca nechcel prezradiť ani to, kto a kedy ho informoval o tehotenstve mladej atlétky. "Viem o tom, ale to je všetko čo k tomu poviem. Mrzí ma akurát to, že teraz v sobotu (14. 8.) sme sa mali zúčastniť Medzištátneho stretnutia dorasu (U18) v Brne, kam Annamária postúpila automaticky potom, keď sa stala dorasteneckou majsterkou Slovenska v behu na 1 500 metrov v Košiciach. Na súťaži sa samozrejme nezúčastní...!"

