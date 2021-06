Telo mladíka († 22) našli v utorok ráno zhruba o 9.00 hod. vo vnútornom átriu pod požiarnym rebríkom päťhviezdičkového hotela Bauer v centre mesta, neďaleko ikonického Námestia sv. Marka. Bol oblečený len v krátkych nohaviciach a tričku. Ľudia, ktorí boli pri mladíkovi ako prví, zalarmovali všetky záchranné zložky. Napriek obrovskej snahe záchranárov sa muža nepodarilo oživiť.

Zmätočné informácie

Pôvodná informácia talianskych policajtov znela, že obeťou je beloch neznámej totožnosti, neskôr, keď vykonali obhliadku miesta tragédie a izbu, kde býval, spresnili, že by malo ísť o muža z východnej Európy. Polícia vypočula priateľov nebohého a bola nariadená súdna pitva. To, že nebohý pochádzal zo Slovenska a bol synom renomovaného kardiológa Róberta Hatalu z prvého manželstva, sa objavilo na sociálnej sieti, neskôr to potvrdili aj talianski vyšetrovatelia. Okolo tragickej udalosti koluje mnoho hypotéz. Dôvody pobytu chlapca v Benátkach nie sú zatiaľ známe a ani to, ako k nešťastiu došlo.

Rozcítený Fischer

Správa o hroznej udalosti sa hlboko dotkla aj špičkového kardiológa Viliama Fischera (82). S Róbertom Hatalom a jeho manželkou boli nielen dlhoroční kolegovia, ale aj priatelia.

Fischer priznal, že sám sa ešte neodvážil rodine zavolať a vyjadriť úprimnú sústrasť. „Rozmýšľal som, že tak urobím, ale viete, v tejto fáze..., nechcel som ešte viac jatriť ich bolesť. Obaja sú to veľmi múdri, vnímaví a citliví ľudia," poznamenal kardiológ.

(Ne)jasná správa z ministerstva

Rezort zahraničia reagoval veľmi stroho. „Aj v takých tragických prípadoch, ako sú úmrtia našich občanov v zahraničí, rezort diplomacie vždy poskytuje súčinnosť či už pozostalým, alebo príslušným orgánom doma a v zahraničí. Vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov nemôžeme poskytovať žiadne bližšie informácie," uviedol hovorca ministerstva Juraj Tomaga.

K danej téme sa vyjadrovali na sociálnych sieťach aj mnohí komentátori. Natália T. vie zrejme viac ako policajti: "Tak vám to ozrejmím," začala zhurta. "Boli tam traja kamaráti, jeden išiel pre vodu, a keďže v historickej budove hotela je nízke zábradlie, tak nešťastnou náhodou preletel cez neho. Bol v tričku a kraťasoch, nie v spodnej bielizni, ako sa to kde-kade píše...!"

