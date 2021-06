V práci sme ju zastihli aj počas návštevy. Privítala nás zvonivým hlasom, usadila vo vedľajšej miestnosti a s ospravedlnením sa vrátila k pacientom, ktorých napriek blížiacemu sa koncu ordinačných hodín mala v čakárni požehnane. Všetko však zvládla perfektne a s prehľadom. Keď konečne zamkla dvere ambulancie a usadila sa, začala rozprávať o svojej ceste do Levoče, kde ako rodená Košičanka napokon zakotvila na celý život.

Triky neplatia

Počas neuveriteľnej 67-ročnej praxe zažila a videla kadečo. „Mňa už asi nič neprekvapí. Okrem toho, že liečim najmenších, pre ich rodičov, ktorí sprevádzajú ratolesti do ambulancie, som neraz aj psychologičkou i poradkyňou a neviem čím všetkým,“ zasmiala sa. „Rodičia detí si aj dnes trúfnu vyrukovať na mňa s kadejakými trikmi, najmä, ak sa to týka rôznych potvrdení, vďaka ktorým môžu dostať peniaze od štátu. U mňa však nepochodia. Moja dobrota a ochota má presne stanovené hranice,“ poznamená Mária.

Starostlivosť o niekoľko generácií

Zdôrazňuje, že keby robila svoju prácu len pre peniaze, už dávno sedí doma a oddychuje. „Pracujem najmä pre svojich pacientov. Je až neuveriteľné, že v evidencií mám vnukov či dokonca aj pravnukov mojich prvých pacientov, ktorých som dostala ako začínajúca pediatrička. Do môjho obvodu nepatria len malí Levočania, ale deti i dorast z obce Doľany a miestnej osady Roškovce i zo Spišského Hrhova,“ vysvetľuje. "So sestričkou si niekedy hovoríme, že administratívy je už toľko, ako keby ona bola našou hlavnou pracovnou náplňou, nie liečenie,“ neskrývala nespokojnosť, že okrem vyšetrovania a predpisovania liekov, musí robiť objednávky, ale aj vypisovať kadejaké veľakrát nezmyselné hlásenia.

Trápenie ju neobchádzalo

Prizvukuje, že ani jej život nebol vždy prechádzka ružovou záhradou. „Otecko, manžel i mladší syn Peter zomreli primladí. Syna som pochovala pred dvoma rokmi. Hoci žil v Bratislave, keď sa mu stav zhoršil, prišiel ku mne do Levoče. Aj preto nemôžem byť doma, lebo všetko tam na mňa padá, všade ho vidím. Práca mi pomáha, aby som sa s jeho stratou ľahšie vyrovnala, hoci je to veľmi, ale veľmi ťažké,“ neskrýva smútok.

Oddychovať nemieni

Dokedy ešte bude pracovať, nevie povedať. „Nepozerajme sa na človeka cez jeho vek. Ak je schopný a spôsobilý vykonávať dobre svoju prácu, nech ju robí. Nemyslím, že skôr narodení patria do starého železa,“ huncútsky žmurkla. A jej recept na dlhovekosť? „Každý deň chodím pešo do aj z práce. Voľný čas trávim prechádzkami a pobytom na čerstvom vzduchu. Ešte donedávna som chodila na Mariánsku horu v Levoči na tradičnú púť, čo je riadny „stupák“. Priznávam však, že milujem sladkosti. Neznamená to, samozrejme, že sa napchávam sladkým od rána do večera sedem dní v týždni. To nie, ale každý deň si zobnem niečo fajnové,“ dodáva so smiechom.

