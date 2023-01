Ako došlo k vašej spolupráci s režisérom Janom Hřebejkom na spomínanom diele?

- S Honzom som pracoval už v minulosti na niekoľkých projektoch. Robilo sa nám spolu dobre. Takže sme prirodzene pokračovali a nadviazali na to, čo sa rozbehlo už dávnejšie.

Môžete spomenúť konkrétne, čo to bolo?

- Zakázané uvolnění, Případ pro exorcistu, Učiteľka.

- Keď ste si pozreli scenár a dejovú líniu minisérie Iveta, ako ste to vzali ako rodený Trebišovčan?

- Scenár ma veľmi pobavil. Osobne mám rád tento Kolečkov humor (scenáristom je Petr Kolečko – pozn. red.), ktorý vie byť aj pekne nekorektný.

Bili sa vo vás lokalpatriotizmus s profesionálnym postojom alebo ste to prijali tak, že je to vaša práca?

- Je to komédia, ktorá si strieľa hlavne z ľudských vlastností. Je štipľavá, ale pod tým sa skrývajú vážne témy. A je dôležité si uvedomiť, že téma tejto minisérie nie je reálny život v Trebišove. Témami sú rasizmus, predsudky, závisť, ale aj priateľstvo, rodina, láska, spolupatričnosť…

Máte možnosť zasahovať aj vy nejakým spôsobom do deja, scenára aj tým, že mesto Trebišov a život v ňom poznáte?

- Samozrejme, že režiséra zaujímal môj názor, takže sme sa o tom veľa rozprávali a pár vecí v scenári sme, po konzultácii s autorom, aj upravovali.

Je pravda to, že inšpiráciou pre scenáristu bol príbeh jeho bývalej priateľky Anety Vignerovej?

- Pokiaľ viem, tak áno (Aneta Vignerová je česká modelka, víťazka súťaže Miss Českej republiky 2009, reprezentovala Česko i na Miss World 2009 v Johannesburgu, je bývalou partnerkou Petra Kolečka a majú spolu syna. Pochádza z Havířova a práve jej život inšpiroval scénaristu - pozn. red.).

Len on alebo aj nejaká fikcia?

- To je otázka skôr na Petra Kolečka, k tomu sa neviem úplne vyjadriť.

Prečo padlo rozhodnutie, že reč bude o Trebišove?

- Mesto Trebišov si vybral práve Petr. V tejto minisérii mesto funguje ako symbol jedného vzdialeného konca republiky. Takisto, ako Bratislava je symbolom iného, opačného konca republiky.

Nechceli a nesnažili ste sa to scenáristovi alebo režisérovi vyhovoriť?

- Nebol dôvod. Naopak, som rad, že moje rodné mesto je natoľko známe, že funguje ako symbol.

Narodili ste sa v Trebišove, do koľkých rokov ste tam žili?

- Do plnoletosti, teda do svojich 18 rokov.

Cestujete na východ – do Trebišova aj teraz? Ak áno, ako často?

- Veľmi rád sa tam vraciam. Aj keď tých príležitostí je už teraz pomenej. Výraznejšie je to najmä posledné dva roky, keďže tam už nežijú ani moji rodičia. Otec Milan už zomrel a mamina Mária presídlila do Bratislavy.

Napriek tomu, máte tam ešte nejakých príbuzných?

- Ešte nejaká rodina tam je, ale aj kamaráti. Najmä tí, s ktorými som dral nohavice v stredoškolských laviciach.

Aké sú vaše spomienky na rodné mesto?

- Tie najkrajšie, najmä na detstvo a dospievanie. Pripomínajú mi toto obdobie aj spolužiaci, s ktorými sa stále a pomerne často stretávame, keďže väčšina z nich žije v Prahe, kde som sa usadil aj ja.

Sú tie spomienky aspoň trošku totožné s tými, ako ich vykresľujú autori v seriáli?

- Miniséria Iveta nezachytáva moje spomienky. Príbeh je vymyslený autorom. Táto komédia otvára určité spoločenské témy, ktoré sú vážne. Napríklad aj marginalizácia a segregácia Rómov. A to sú témy, na ktoré si z detstva spomínam. Myslím si však, že to nie je špecifické iba pre Trebišov, ale týka sa to celého Slovenska.

Mnohí miestni, ale aj východniari všeobecne majú pripomienky k nárečiu, ktoré znie v seriáli. Aj primátor Marek Čižmár povedal, že "ale veď u nás sa takto nerozpráva“. "Píli" vám uši, keď počujete seriálové nárečie s tým, ako sa skutočne hovorí vo vašom rodnom meste?

- "Nepíli". Osobne si myslím, že je to nepodstatná výčitka. Aj v Trebišove žije veľa prisťahovalcov, ktorí nemusia nárečie ovládať správne. Moje spomienky na to sú, že ľudia bežne plynule prepínajú zo zemplínskeho nárečia do spisovnej slovenčiny a prípadne do slovenčiny s východniarskym prízvukom. Môj otec bol z Považskej Bystrice a nikdy sa poriadne nenaučil "trebišovčinu" a nikto s tým nemal problém.

Čo vy, ovládate nárečie? Máte možnosť si ho občas precvičiť s nejakým krajanom alebo ste ho už zabudli?

- Nárečie ovládam a občas ho s kamarátmi stále používame, ale treba priznať, že je už trochu skomolené.

Je možnosť pri nakrúcaní minisérie Iveta si ho precvičiť s niektorým z hercov, ktorí sú z východu? Napríklad Brajerčík je z Krompách.

- Jasné, s Betkou (Ferencová je z Prešova - pozn. red.) sme pri natáčaní občas prešli do vychodniarčiny. Ale skôr nás to bavilo používať ako také korenie.

Miestni si v súvislosti s počinom JOJ-ky spomenuli na vašu mamu, ktorá podľa ich tvrdenia pracovala ako detská lekárka, a mala väčšiu časť pacientov práve Rómov. Čerpali ste niečo aj z jej skúseností a rozprávania historiek?

- Nečerpali. Áno, moja mama bola pediatrička a odchovala a liečila niekoľko generácií detí v Trebišove, takže na nejaké historky v súvislosti s jej prácou si spomínam, ale ja som scenáre nepísal.

Čakali ste také búrlivé a ostré názory divákov?

- Nečakal. Myslel som, že máme väčší nadhľad a zmysel pre humor.

Ozvali sa vám príbuzní, priatelia, spolužiaci? Aké boli ohlasy vašich rodákov na "IVETU"?

- Ozvali, a reakcie od mojich známych boli väčšinou pozitívne, pobavili sa na tom a tešia sa na ďalšie diely. Ale, samozrejme, mal som aj iné, ktoré boli, podľa mňa, prehnane urazené.

Prečo sa nenakrúcalo v Trebišove, ak je príbeh zasadený do tohto mesta?

- Bolo by to logisticky a produkčne veľmi náročné.

V čom najviac?

- Nakrúcanie hraného filmu alebo seriálu je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje veľmi veľa ľudí, hercov a štábu na jednom mieste a na to potrebujete mať vytvorené konkrétne podmienky. Neustálym cestovaním medzi Bratislavou a Trebišovom by sme stratili veľmi veľa času, ktorý sme potrebovali venovať nakrúcaniu. Navyše, Trebišov nám nevyhovoval ani z výtvarnej stránky. Pre potreby tohto seriálu je príliš pekný.

???

- Potrebovali sme vytvoriť ilúziu menšieho, "zanedbanejšieho" mesta. To je to, čo miestnych tak pobúrilo. Trebišov je v skutočnosti krásne zrekonštruované mesto, s históriou a nádherným parkom. Odporúčam sa tam ísť pozrieť.

Na sociálnych sieťach sa objavila informácia (zopakovali ju viacerí, ktorí si zrejme dali záležať na detailoch), že Trebišov sa tam objavil zhruba len na desať sekúnd a boli to zábery z nemocnice, domu služieb a tabuľa s názvom mesta. Bolo, resp. bude toho v ďalších častiach viac?

- Nie, keďže sme nenakrúcali v Trebišove.

Kde sa teda reálne robili zábery “akože“ z Trebišova, ale neboli z tohto mesta?

- Ilúziu sme si vytvorili na kraji Bratislavy, v mestskej časti Rendez.

Zaznela tiež výčitka, prečo ste si nevymysleli fiktívne mesto na východe Slovenska?

- Môj názor je, že by to nemalo tú silu. Potom by sme si museli vymyslieť aj fiktívne mesto na západe Slovenska a nepoužiť názov Bratislava. A vtedy by to už nikoho nezaujímalo. Nikto by si nevedel predstaviť tú vzdialenosť a rozdiel medzi takýmito dvoma mestami. Šťavu tejto fikcii dodáva práve to, že tie mestá reálne existujú.

Predpokladáme, že exteriéry ste si prechádzali a rozhodovali, čo a kde sa bude nakrúcať. Zdá sa vám mesto Trebišov také, ako keď ste z neho odchádzali, alebo úplne iné, keďže prešlo výraznou zmenou?

- Už som to v jednej odpovedi spomenul, mesto je dnes iné, mnohé miesta prešli rekonštrukciou. Má bohatú minulosť. Pozývam každého, aby sa presvedčil na vlastné oči, že je to naozaj tak.

Čo vy osobne ste v Trebišove mali v minulosti najradšej a tá láska k týmto miestam vám ostala až doteraz?

- Najkrajšie spomienky mám asi na rodný dom na Stavebnej ulici a okolie, kde sme s kamošmi stále niekde lietali po uliciach a po poliach. Potom asi unikátne kúpalisko a krčma pri ňom, volali sme ju Aqua. Tam sme si ako mladí punkáči dávali prvé pivo. A, samozrejme, musím spomenúť amfiteáter v parku, kde som počas letných prázdnin trávil každý večer pozeraním filmov.

Na čo ste hrdý ako východniar?

- Asi najviac na takú našu východniarsku spolupatričnosť, ktorú pociťujem kdekoľvek na svete, keď sa s niekým stretnem. A mám v podstate v niečom rád aj tú našu emotívnosť a prchkosť, ktorá sa síce teraz u niektorých negatívne prejavila v tých predčasných reakciách na prvé časti minisérie, ale je to taká naša vlastnosť, ktorá asi trochu patrí k východniarom. Odporúčam Ivetu dopozerať do konca, pozrieť sa na to s nadhľadom a až potom hodnotiť.

Komentovali nejako, prípadne boli z niečoho na východe prekvapení režisér J. Hřebejk a scenárista. P. Kolečko?

- Neviem nič o tom, možno by ste sa to mali ich opýtať.

Boli vôbec títo dvaja páni niekedy v minulosti v Trebišove?

- Myslím, že neboli, až počas prípravy seriálu na obhliadkach.

Je vám známe, či bol v hre na hlavnú predstaviteľku aj niekto iný, nielen A. Ferencová?

- S Honzom sme sa bavili o rôznych hercoch, pýtal sa ma aj, či nemám nejký tip na vhodnú mladú herečku z východu. Ale potom objavil Betku (Zeu) a bolo rozhodnuté. A myslím, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí. Ale on má na to nos.

Nakrúcajú sa už ďalšie časti seriálu Iveta, prípadne je to v pláne?

- To je otázka skôr na JOJ-ku.

Na čom momentálne pracujete?

- Pripravujem nový film s režisérom Jiřím Mádlom, ktorý sa odohráva v Československom rozhlase počas okupácie v roku 1968. Je to skvelý príbeh.

Martin Žiaran je pracovne mimoriadne vyťažený, okrem toho spolu s partnerkou Zuzkou sú rodičmi ročnej dcérky Grétky, čo si tiež vyžaduje jeho pozornosť a starostlivosť. Zaujímalo nás preto, či neplánuje v najbližších dňoch nejakú dovolenku. Odpoveď bola stručná, ale veľavravná: "Asi až v lete!" (smiech)

