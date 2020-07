Cigánsky plač sa niesol v pondelok popoludní prešovským domom smútku. Na rozlúčku so Zlatou, ktorá zosnula v Anglicku, prišlo namiesto plánovaných 200 hostí iba niekoľko členov najbližšej rodiny. Okruh smútiacich sa zúžil kvôli opatreniam pre koronavírus. No nechýbala živá cimbalová hudba, koč a sprievod mestom či obrovské vence zo živých kvetov.

Bielu truhlu z dubového lakovaného dreva vážiaceho sto kíl v špeciálnej americkej úprave s odklápacím vekom pri tvári priviezli zo zahraničia. Prešovčan Ladislav, ktorý v Anglicku už 20 rokov podniká s ojazdenými autami a zamestnáva vraj 300 ľudí, za ňu zaplatil 2-tisíc eur. “Ona si to zaslúži, lebo bola dobrá manželka. Milovala vnúčatá, zábavu, rada sa pekne obliekala,” zaspomínal na svoju ženu.

Nebohá Zlatica Balážová (†53) mala prezývkuŤumy a vraj mala rada módu. Zdroj: Ingrid Timková

Pre svoju Zlatu si prial koč so štvorzáprahom s bielymi koňmi. Ten zháňali po celej republike, nakoniec ho privliekli z Čiech. Pohrebné kone boli vyzdobené čiernymi pierkami umiestnených na ich hlavách, koč bol obložený obrovskými vencami so zlatými stuhami a čiernymi s ornamentom v štýle Versace. Dvaja kočiši manévrovali kone počas jazdy cez celé mesto, bez problémov cválali na štvorpruhovej ceste v kolóne áut. Koč nasledovali štyri čierne limuzíny s pozostalými. “Pôjdeme pred náš byt na Tarasa Ševčenka, kde sme prežili spolu najkrajšie roky. Tam sme vstúpili do cirkevného spoločenstva a začali žiť kresťanským životom,”opísal so slzami v očiach časť ich 37-ročného spoločného života Ladislav pred pohrebnými obradmi. Verí, že jeho žena, ktorá bola dlhší čas chorá, nezomrela.

So svojími synmi, dcérami a ich partnermi sa pred smútočnú sieň privieli na tmavých limuzínach s čiernymi a rómskymi zástavami. Postupne vystupovali z áut v štýle hollywoodskych hviezd a postavili sa pred vstup. Všetci boli oblečení v čiernom, na sebe mal každý z nich tričko s podobizňou zosnulej. Ozdobení boli množstvom zlata, ženy mali v ušiach obrovské okrúhle zlaté náušnice pripomínajúce logo známej luxusnej automobilky. Zlatici zlato do truhly nedali: “Rozdelím ho medzi naše deti,” vysvetlil Ladislav.

V dome smútku sa všetci s hlasným kvílením vrhli na truhlu, ktorú desiatky minút hladkali. Po krátkych pohrebných obradoch, ktoré viedol kňaz a počas spevov ho na klavíri sprevádzala rádová sestra, naložili rakvu do koča a zamierili ňou pred vchod bytovky neďaleko centra mesta. Tam, kde manželia kedysi žili a doteraz tam majú 2 byty. Čakalo na nich množstvo susedov, pri vchode hrala cigánska kapela. Následne sa smútočný sprievod presunul do Hanisky pri Prešove, odkiaľ Zlatica pochádzala, a kde ju uložili do hrobu. Odtiaľ sa pobrali na hostinu, kde bolo pripravené jedlo pre dve stovky smútiacich.

