Peter Pellegrini, predstavil Suju ako človeka, ktorý nadobudol skúsenosti v zahraničí počas pôsobenia v popredných globálnych spoločnostiach.

Šéf nešetril chválou

"Teší ma, že sa rozhodol vrátiť domov, aby svoje skúsenosti ponúkol aj vám, obyvateľom Košického kraja prostredníctvom iného prístupu k ľuďom, k riešeniu ich problémov a predostretím inej perspektívy riadenia župy,“ povedal predseda HLAS-u.

Zbieral skúsenosti v zahraničí

Róbert Suja spomenul, že jeho životný príbeh je podobný tisíckam východniarov, ktorí opustili svoj rodný kraj, či už kvôli práci alebo hľadaniu inšpiratívnejšieho, lepšieho a dôstojnejšieho života. „Odišiel som pred vyše 20 rokmi do zahraničia, aby som sa po čase vrátil na Slovensko a zúročil svoje skúsenosti vo verejnej službe - v oblasti IT, školstva a zdravotníctva. Preto dobre poznám pomery na Slovensku, i v Košiciach. Mám snahu ponúknuť ľuďom rodinné zázemie a vytvárať podmienky, aby sa mladí ľudia so skúsenosťami vracali späť domov, tak ako som to urobil ja. Aby sa potenciál šikovných ľudí koncentroval doma," povedal na ohlásení kandidatúry Suja.

Chce viesť dialóg s občanmi

Vyzval zároveň obyvateľov Košického kraja k debatám s ním a s kandidátmi, ktorí za ním stoja, aby mohli v čo najväčšej možnej miere spoločne zrealizovať zmeny. "Nech sú tieto voľby súťažou vízií a plánov o rozvoji kraja," zaželal si v závere ohlásenia svojej kandidatúry.

Záujem o podporu kandidáta

Peter Pellegrini dodal, že strana Hlas sa bude uchádzať o podporu pre ich kandidáta. "Uvidíme, či to bude podpora verejná alebo skrytá, ale strana Hlas nemá problém zúčastniť sa týchto volieb aj samostatne."

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Podľa vášho názoru má Róbert Suja šancu na úspech? áno 78% nie 22% možno 0% neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: