V súvislosti s funkciami, nech by už boli akékoľvek, sa zvykne hovoriť, že sa niekomu nechce odísť z teplého miesta alebo nemá chuť vzdať sa svojho kresla.

O ceny ministerských kresiel sa zaujímal okresný šéf Hlasu-SD Bratislava IV Martin Dorčák. Urobil tak potom, ako ho na cenu kresla ministra vnútra upozornil jeden zo zamestnancov rezortu.

Seniori by sa len čudovali

Nepáčila sa mu suma, ktorú kompetentní vysolili v čase zúriaceho covidu za kreslo pre Romana Mikulca. "Dosiahla výšku troch priemerných starobných dôchodkov. Som zvedavý, či by sa tak rozšupli aj v prípade, že by to mali zaplatiť z vlastných peňazí," povedal Dorčákovi. Pričom spomenul, že chápe, o čom je práca v kancelárii, ale je presvedčený, že ministri tam toho aj tak veľa nenasedia.

Cena nie je zárukou kvality

Dorčák v snahe byť objektívny oslovil niekoľkých predajcov kancelárskeho nábytku. "Povedali, že i lacnejšie kreslo spĺňa požadované kritériá a neraz je kvalitnejšie ako to za tisícky eur. Ako vidíme, tí, ktorí sľubovali, že nebudú mať papalášske maniere, im predsa len prepadli," hovorí Dorčák, ktorý kontaktoval niektoré ministerstvá. Žiadal popis kresla, jeho nákupnú cenu, vek, dodávateľa i fotografiu kancelárskej stoličky. Niektoré odpovede boli nielen prekvapujúce, ale i zarážajúce.

Na Slovensku po anglicky!

"Určite k nim patrilo stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorému šéfuje Veronika Remišová. Poslali len odpoveď "sčasti", ako ju nazvali, tá však bola pre nezainteresovaného absolútne nepochopiteľná. Pracovník, ktorý to riešil, zrejme len skopíroval text z príbalu a bez ohľadu na zákon o štátnom jazyku sa s prekladom neunúval a poslal mi text v angličtine," neskrýva počudovanie.

Foto nemáme...

"Žiadal som aj fotografiu kresla. Namiesto toho, aby ho odfotografovali s ministerkou či bez nej, v odpovedi napísali: "K bodu č. 2 uvádzame, že zaslanie fotografie kancelárskej stoličky nie je možné, pretože takáto fotografia sa nikdy nevyhotovila, resp. neexistuje v evidencii majetku. Nedozvedel som sa ani cenu kresla, ba ani dátum nákupu. Vedúci oddelenia Andrej Ďuríček len napísal, že ministerstvo požadovanými informáciami nedisponuje," neveriacky rozhodil rukami.

U Remišovej z cudzieho krv...

Dorčák neskôr telefonicky kontaktoval ministerstvo, aby zistil viac k spomínanému kreslu. "Po nekonečnom prepájaní som sa dozvedel, že ministerstvo si ho prenajíma, ale za koľko, nevedeli povedať. Po vlastnej línii som zistil, že cena kancelárskej stoličky je zhruba 1 390 eur s DPH a cena prenájmu na jeden mesiac sa u týchto typov môže pohybovať v rozpätí 30 - 42 eur s DPH, v závislosti od obdobia prenájmu," vysvetľuje politik.

