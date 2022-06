Nevedno, či exmisska nabehla na novú vlnu a začína žiť v duchu udržateľnosti a ekológie, ale na sociálnej sieti sa objavili fotografie zo svadby, ktorá sa konala v ikonickom, vychytenom podniku na košickej Hlavnej ulici.

Pozrela sa do zrkadla?

Manželia boli na danú príležitosť oblečení veľmi zvláštne. Eva mala šaty, ktorými šokovala vlani v auguste na evente po súťaži Miss Slovensko 2021. Pre hlboký výstrih, ktorý pôsobil vulgárne a deformoval exmisske prsia, ju vtedy odborníci na módu zvozili pod čiernu zem. Napriek tomu Džodlová v uplynulých dňoch tieto šaty znova oprášila. Rozdiel bol len v tom, že oku nie príliš lahodiaci výstrih sa snažila všemožne maskovať. A Ďuso...?

On prešiel...

Požiadali sme odborníčku na módu Svetlanu El Halawany, aby zhodnotila kúsky, ktoré vytiahli zo šatníka Džodlová s Rezešom. „Podľa outfitov manželov predpokladám, že dress code na svadbu bol niečo v zmysle, každý nech príde v tom, v čom sa cíti príjemne. Júliusov oblek a košeľa s pruhmi, ktorá je v symbióze so značkovými botaskami, sa mi páčia,“ pochválila Svetlana výber Košičana.

...ona prepadla

K Eve poznamenala, že podľa všetkého aj exmisska patrí k ženám, ktoré majú v obľube čiernu farbu. „Musím uznať, že jej pristane, vie ju nosiť a nerobí ju staršou, ako v skutočnosti je. Pridáva na sexepíle, hoci v danom prípade vzhľadom na strih šiat je ho naozaj dostatok. Určite by som Eve poradila zvoliť na takúto príležitosť inú farbu šiat, keďže svadba je radostná udalosť. A rozhodne by som odporúčala zahalenejší výstrih. Vlasy začesané cez prsia a Chanel náhrdelník to síce trošku zbrzdili, ale aj tak... tieto šaty sa na svadbu naozaj nehodia. Musím podčiarknuť aj to, že Rezešovci ako pár outfitovo vôbec neladili,“ konštatovala módna stylistka na záver.

Časy hojnosti pominuli

Či Eve dochádza dych, vkus, nápady, alebo peniaze, ťažko povedať. Isté je, že roky hojnosti klanu sú už v nenávratne. Matka Eva Rezešová musela pre neschopnosť splácať hypotéku predať rodinné sídlo a následne sa odsťahovala do radovky v obci Malá Ida. Jej deti Eva Varholíková a Július tiež neoplývajú majetkom. Dcéra po prepustení z maďarskej basy istý čas žila s mladšou dcérou v rodičovskom dome, neskôr po jeho predaji a zmene majiteľa sa odsťahovala do podnájmu v centre Košíc. Jej brat Ďuso prepísal svoj úvermi zaťažený dom na Džodlovú. Vyjadrenie k tomu, či podnik v centre Košíc, v ktorom exmisska ponúka tradičné japonské jedlo z rýb, vynáša dosť na nákladný život, na aký boli manželia zvyknutí, sa nám nepodarilo získať. Rezešovci sa pre médiá dlhodobo odmietajú vyjadrovať.

