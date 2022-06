Stretnúť či aspoň zazrieť niekdajšiu pravú ruku Roberta Fica Máriu Troškovú (35) je od istého času takmer nemožné. Nášmu fotografovi sa to však podarilo...

Bývalá playmate, modelka, podnikateľka, hlavná štátna radkyňa i asistentka niekdajšieho predsedu vlády Roberta Fica (57) bola v minulosti pri šéfovi Smeru neprehliadnuteľná. V drahých luxusných kúskoch sa objavovala po jeho boku nielen na pracovných, ale aj súkromných akciách. Život na výslní sa pre ňu skončil vtedy, keď sa po vražde Jána Kuciaka vo februári 2018 prevalilo, že tmavovláska má prepojenie na talianskeho podnikateľa zo Zemplína Antonina Vadalu, ktorého meno istý čas skloňovali v súvislosti s vraždou novinára. Po tomto odhalení sa Trošková porúčala z funkcie štátnej radkyne.

Pomohla náhoda

V uplynulých dňoch fotograf Plus JEDEN DEŇ natrafil na Troškovú pri parkovaní auta v Petržalke. A nebolo to nikde inde ako pri bloku na Ulici Ondreja Štefanka, v ktorom má luxusný byt... Vystúpila z tmavej hondy, ktorú už vlastní niekoľko rokov. Pôsobila veľmi obyčajne. Odborníčka na módu Svetlana El Halawany zhodnotila outfit Troškovej. "Neviem jednoznačne určiť, či ide o luxusné kúsky. Najskôr okuliare áno, ale zvyšok nie. Má oblečenú oversize popelínovú košeľu, rifle, v ruke kabelu shopperku a na nohách bežné botasky."

Čudná reakcia

Zaujímavé bolo, že keď si všimla nášho fotografa, nezdekovala sa do útrob bloku, ale začala mu mávať. Čo sa zopakovalo niekoľkokrát. V niektorých momentoch sa dokonca zdalo, že má chuť podísť k jeho autu. Napokon si to zrejme rozmyslela. Chvíľu sa ešte „motala“ okolo svojho auta, otvorila kufor, ale nevykladala z neho, ako býva u nej zvykom, obrovské nákupy, len niečo menšie. Podľa všetkého vybehla z domu len pre nejakú drobnosť, ktorá sa jej zmestila do kabely.

Plat alebo "sponzor"

Mnohí, ktorí krásku poznajú, tvrdia, že z domu vychádza zriedkavo a návštevy u nej si tiež nepodávajú kľučku. Zisťovali sme, kde Trošková pracuje. „Buď robí niečo formou home office, alebo je bez práce a len ju niekto štedro sponzoruje,“ znejú úvahy susedov. Podľa všetkého si však rodená Púchovčanka nežije zle, keďže aj vzhľadom na náročné obdobie si dokázala udržať veľkorysý dvojposchodový mezonet s celkovou výmerou 143 m² a s obrovskou terasou (46 m²) s vírivkou a loggiou (8 m²).

Dobrá investícia

Luxusnú nehnuteľnosť si zaobstarala ešte v októbri 2018. K dispozícii má v nej obývačku s jedálňou, kuchyňu, dve spálne, dva šatníky, 2x WC, kúpeľňu. Cena rozsiahleho bytu sa v čase kúpy pohybovala na úrovni 250-tisíc eur. Trošková však vtedy podľa nášho zdroja mala dostať od developera „zľavu“ a byt ju vyšiel takmer o 140-tisíc eur lacnejšie. A to si ho majiteľka zaobstarala až potom, keď sa porúčala z teplého miestečka na Úrade vlády. Či celý byt vyplatila z hypotekárneho úveru, alebo v kombinácii s hotovosťou, Trošková nikdy neprezradila.

Zápisy v katastri

V liste vlastníctva však svieti zápis z roku 2017 o záložnom práve v prospech istej banky ako zábezpeka za poskytnutú hypotéku. Zároveň je tam ďalšia poznámka: Žaloba o určenie neúčinnosti právneho úkonu proti konkurzným veriteľom. Znamená to, že tmavovláska môže o byt prísť. O tom však musí rozhodnúť súd. Chceli sme poskytnúť priestor na vyjadrenie aj Majke, ale napriek snahe sa nám nepodarilo s ňou skontaktovať.

